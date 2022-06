Kdo zapálí Muellerův dynamit? Jak může vypadat elitní komando Vítkovic

Dynamit mají, teď k němu ještě správně nainstalovat zápalné šňůry. Kdo bude ve Vítkovicích nabíjet Peteru Muellerovi? S kým by si mohl v novém klubu nejlépe sednout lidsky i herně? Jak seskládat přesilovkové komando? Trenérský tým Vítkovic má díky exkluzivní posile v Nízkých Tatrách kromě kondiční přípravy o zábavu postaráno. Práce na předpokládaném složení formací začíná. Jak by mohl vypadat elitní útok a sestava ostravského celku?

Perspektivní varianta

Peter Mueller, Peter Krieger, Petr Fridrich

Sport: Petr Fridrich (22 let) rok od roku roste, měl by přebírat klíčové role. V reprezentační přípravě pod Kari Jalonenem ukázal, že umí. Je dravý, rychlý, má skvělou přihrávku, velmi dobře čte hru. Muellerovi by uměl nabíjet. Pokud by však chtěl pomýšlet na trvalé místo v elitním útoku, musel by sám vylepšit koncovku. Do šancí se umí probít, s jejich proměňováním stále bojuje.