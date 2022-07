Aberg a Boleslav: extraligu doporučil kamarád z Plzně, příběhem dojal NHL

V play off 2017 pomohl Pontus Aberg pěti body (2+3) v 16 zápasech Nashvillu až do finále • Profimedia.cz

Po návratu do Evropy si Pontus Aberg odbyl debut v seniorské reprezentaci Švédska • Profimedia.cz

Pontus Aberg si na Channel One Cupu v roce 2020 zahrál i proti české reprezentaci • Profimedia.cz

Trefili v Mladé Boleslavi eso? To se teprve uvidí. Švédský útočník Pontus Aberg má každopádně solidní životopis na to, aby se zařadil mezi největší extraligové hvězdy. V polovině června se upsal Bruslařům, ačkoliv o něj mělo zájem více českých klubů. Extraligu mu doporučil kamarád Ludwig Blomstrand, který už v minulém ročníku nastupoval za Plzeň. „Prý se u vás hraje dobrý hokej, který baví,“ uvedl Aberg v rozhovoru na boleslavském klubovém webu.

„Zdravím Mladou Boleslav, tady Pontus. Právě teď jsem ve Švédsku a připravuji se na novou sezonu. Doufám, že si všichni užíváte léto, a že se brzy uvidíme. Čau,“ pozdravil Pontus Aberg fanoušky Bruslařů ve videovzkazu.

Švédský útočník se stal nejvýraznější letní posilou týmu z města škodovek. Klub oznámil jeho příchod v polovině června. Krátce poté, co se musel rozloučit s jinou posilou Pavlem Regendou, který podepsal kontakt s Anaheimem. „Má zkušenosti, má parametry, je šikovný na puku, prim by měl hrát i v přesilovkách,“ vyzdvihuje Abergovy kvality sportovní manažer Václav Nedorost. O Švéda byl velký zájem, a to i z jiných extraligových adres.

Proč si tedy vybral zrovna Mladou Boleslav? „Přesvědčily mě rozhovory s Václavem Nedorostem a taky s trenérem Čihákem. Jasně mi řekli, co se ode mě očekává, a jaké jsou vize. Chci pomoct týmu být ještě lepším, než byl v posledních letech,“ prozradil rodák ze Stockholmu v rozhovoru pro klubový web.

Aberg má za sebou už bohatou a celkem zajímavou minulost. Šest sezon strávil v zámoří, v NHL naskočil včetně play off do 150 zápasů (19+30). S Nashvillem si v roce 2017 zahrál i finále proti Pittsburghu, v bitvě o Stanley Cup se dokonce jednou prosadil. A to přímo parádně!

Následně během tří sezon vyměnil pět klubů (kromě Nashvillu ještě Edmonton, Anaheim, Minnesota a Toronto). Sezonu 2020/21 strávil v ruském Čeljabinsku, a když mu loni na podzim nevyšel návrat do NHL přes farmu Ottawy, vrátil se domů do Švédska, kde pomohl k záchraně nováčkovi z Timry.

Od září bude kouzlit na českých kluzištích. „Extraligu mi doporučoval kamarád Ludwig Blomstrand, který hraje za Plzeň. Prý se u vás hraje dobrý hokej, který baví. Navíc jsme se oba shodli, že je velká šance, že příští ročník bude ještě o něco lepší. Kromě toho hokej je zábava. A s tím pro mě osobně souvisí skutečnost, že je i zábava zkoušet nové věci.“

Sám v rozhovoru pro klubový web přiznal, že o Mladé Boleslavi pořádně nic neví. Jen že město leží blízko Praze a daleko to nebude mít ani do Plzně za Blomstrandem. V Čeljabinsku pak nastupoval s Tomášem Hykou, který ze středočeského města pochází. V jednom týmu se tentokrát nepotkají, jelikož český reprezentant dal přednost lákavější nabídce Pardubic.

„Z týmu neznám nikoho, takže jdu do neznáma. Ale už se těším, až všechny poznám. Pevně věřím, že pro mě nebude problém zapadnout. Slyšel jsem, že budu vůbec první Švéd v klubu, tak třeba nabídnu něco nového i v tomhle směru,“ zasmál se Aberg. K týmu se poprvé připojí 25. července, kdy Bruslaři začnou s přípravou na ledě.

V Mladé Boleslavi si od 28letého křídelníka hodně slibují. Měl by patřit mezi největší tahouny týmu, který se v posledních dvou sezonách vždy probojoval do semifinále. „Dívali jsme se na několik jeho zápasů a máme od něj skutečně velká očekávání,“ přiznal trenér Ladislav Čihák. „Venca (Nedorost) a já jsme s ním i na tohle téma mluvili. Ví, v jaké pozici sem přichází. Ví, že na něj bude velký tlak, a že se toho od něj hodně očekává. A s tou rolí je ztotožněný. Počítáme s ním do pozice lídra,“ dodal nový boleslavský kouč.

„Vím, jaké mám na sebe nároky já sám, a pokud se jich držím a hraji co nejlepší hokej, zbytek většinou přijde sám. Každopádně se do Česka těším, bude to pro mě nová výzva a nevidím důvod, proč by měla být nějakým způsobem menší než kterákoliv jiná,“ přidal na téma velkých očekávání sám Aberg.

Ještě během svého působení v zámoří dojal svým příběhem. Ve 22 letech se stal otcem, ale vztah s tehdejší přítelkyní nevydržel. Na dcerku Molly tak zůstal sám. „Takový je můj život: ona a hokej,“ vyprávěl v dojemném příběhu serveru The Athletic. „Dělá mě šťastným.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Pontus Åberg (@pontusaberg)

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE