Neužil o přesunu pod Ještěd i letech snahy ve Spartě: Chyběla trpělivost

Na jednu stranu je to skvělá vizitka. O Jakuba Neužila stojí top české kluby. Po Spartě si zachytá za Bílé Tygry. K absolutní spokojenosti však gólman musí ujít kus cesty. Doteď pendloval mezi extraligou a první ligou. Jednou byl nahoře, pak zase dole. V Liberci chce definitivně potvrdit, že na elitní jeviště má. „Pořád mám před sebou ten další krok, abych potvrdil, co umím, a dokázal se tam dlouhodobě udržet,“ přiznává Neužil v rozhovor pro deník Sport a server iSport.cz.

JAKUB NEUŽIL Narozen: 9. listopadu 1994 (27 let) v Praze Pozice: brankář Výška/váha: 190 cm/90 kg Klub: Bílí Tygři Liberec Kariéra: Sparta (do 2014 a 2020-22), Vrchlabí (2014/15), Prostějov (2015-19), Kadaň (2020), Sokolov (2020-22), Litvínov (2022) Úspěchy: dvakrát byl nejlepším brankáře Chance ligy co do počtu vychytaných vítězství (2017/18 – 28 výher, 2018/19 – 26 výher)

Už jste se v Liberci zabydlel?

„Teprve mě to čeká. Smlouvu jsem podepsal někdy ke konci června, pak jsme se akorát dvakrát sešli jako tým na ledě v Letňanech. V červenci jsme měli individuální plány, takže mě to všechno čeká. V pondělí pojedu do Liberce jako domácí hráč úplně poprvé.“

Dohoda mezi vámi a Býlími Tygry se prý upekla hodně rychle.

„Je to tak. Netrvalo to ani celý týden. Když jsme si po sezoně sedli s agentem, jasně jsem řekl, že chci čekat na extraligu. Že jsem ochotný jít do rizika s tím, že klidně až do září počkám, pokud by se nic neurodilo. Ke konci června se pak ozval Liberec. Nebylo nad čím váhat, bylo to rychlé.“

Muselo se vám hodně ulevit. Čekat až do startu sezony a vyhlížet uvolněné místo, to by asi nebylo nic příjemného.

„Máte pravdu, bylo by to náročné. Upřímně jsem nečekal, že se ještě před prázdninami někdo ozve. V té době už mají týmy často kádry hotové. Spíše jsem si říkal, že třeba v srpnu nebo září, když se někdo někde zraní. Mohl jsem hned v květnu podepsat první ligu, ale tím bych si cestu zavřel. Chtěl jsem jít do rizika. Nakonec to dopadlo skvěle.“

To každopádně. Nic nemáte a pak se rázem ozve Liberec. To muselo být hodně příjemné překvapení.

„Rozhodně, Liberec je skvělá organizace. Ze všech stran jsem slyšel jen chválu. Je vidět, že tam mají nastavený jasný směr, který jim funguje. Jak říkáte, bylo to nečekané, nepočítal jsem s tím. O to jsem raději.“

O gólmany se v klubu stará Martin Láska. Jistě slibujete, že pod ním uděláte další výkonnostní progres.

„Je to tak. Mám na něj výborné reference. I když jsme se bavili osobně, působil na mě skvěle. Není náhoda, že z Liberce vzešla, nebo se tam během angažmá výrazně zlepšila, v posledních letech spousta gólmanů.“

Jak těžká bude pozice za Petrem Kváčou, který z branky za celý rok pomalu nevyleze?