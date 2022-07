Pikantní setkání: Šmerha a Štich spolu v Boleslavi. Hvězda se těší na rachot

Šlo o úsměvný moment. Když Tomáš Šmerha po středečním tréninku Mladé Boleslavi mířil na rozhovor, potkal se na chodbě s Davidem Štichem, se kterým se navzájem provokovali během jarního semifinále mezi Spartou a Motorem. I teď došlo na špičkování, ale už jen v přátelském duchu. Už totiž plují spolu na jedné lodi, vyhlášený bouřlivák zamířil do města škodovek na hostování z Českých Budějovic. „Známe se už déle, než jsme se potkali v minulém play off. Tam každej nezná kamaráda,“ povídal pak bývalý forvard Sparty s úsměvem.

Tomáš Šmerha na sebe výrazně upozornil v minulé sezoně. Ve vyřazovacích bojích patřil ke klíčovým hráčům Sparty. Malý protivný grázlík, který se vám dostane do hlavy. Přesně hráč do bojů v play off, stejně tak David Štich. Teď oba budou nastupovat za Mladou Boleslav, která má v kabině už pár podobných typů.

„Beru to jako nějaký pokrok dál, že tady třeba dostanu větší možnost hrát, mít lepší roli. Budu se snažit toho využít a stát se lepším hráčem,“ povídal Šmerha po středečním tréninku.

Bruslaři skočili na led poprvé v pondělí, nechyběli ani další výrazné ofenzivní posily Róbert Lantoši či švédský útočník Pontus Aberg, který má na kontě i 150 zápasů v NHL. „Oba vypadají hodně šikovně, snad budou velkým přínosem,“ doufá Pavel Kousal, nejproduktivnější hráč týmu v minulém ročníku a zároveň s Ondřejem Najmanem už služebně nejstarší.

Aberg dorazil do Česka teprve v neděli. Se vším se tedy teprve sžívá. „Cítím se dobře, líbí se mi tu. Stadion je malý, takže tady bude během zápasů asi pěkný rachot. Už se těším, až to zažiju,“ hledí bývalý útočník Nashvillu už na začátek sezony.

V šatně mu nejvíce pomáhají Adam Jánošík a Róbert Lantoši, který umí dokonce plynule švédsky. „Všichni tři sedíme vedle sebe a mluvíme většinou švédsky. Takže je super, že si to člověk může trochu potrénovat,“ usměje se slovenský útočník. „Dřív jsem ho neznal, ale hráli jsme proti sobě. Mluví švédsky, takže mi pomáhá, protože nerozumím česky. Ale snažím se už učit, některá slova jsou si blízká s ruštinou, takže něco i pochopím, ale ne všechno,“ dodává Aberg.

Zvykat si na českou extraligu bude i Lantoši. Rodák z Prievidze hokejově dospíval právě ve Švédsku, před pár lety se zkoušel prosadit do kádru Bostonu, ale do prvního týmu se z farmy nedostal. Zahrál si na posledních třech světových šampionátech, i on by měl patřit mezi výrazné opory Bruslařů.

„Vybral jsem si Boleslav, protože tady byli kluci Adam Jánošík a Mário Lunter. S Adamem jsem byl v kontaktu dlouho a vždycky jsem si chtěl vyzkoušet českou ligu. A navíc při tom všem, co se ve světě děje, tak jsem rád, že jsem tady,“ rozebírá svůj výběr 26letý útočník.

V posledních letech se z Mladé Boleslavi za lepším angažmá vydali jiní slovenští útočníci Pavol Skalický a Miloš Kelemen. I Lantoši cítí šanci, že by se zde mohl odrazit znovu za lepším. „Extraliga je kvalitní, hodně kluků odsud odchází do zámoří, takže i hodně kluků tady chce hrát. Tu šanci cítím. Stále žiju snem, že bych se chtěl dostat znovu do zámoří,“ říká.

Teď ještě všechny čeká tréninkový dril a nabírání kondice na ledě. První přípravný zápas čeká Bruslaře ve čtvrtek 11. srpna proti Slavii.

