Čihák o Boleslavi: Aberg bude klíčový hráč. Okýnko na posilu ještě máme

Startuje novou etapu. Po ročním angažmá v Hradci Králové se Ladislav Čihák přesunul do Mladé Boleslavi. Zprvu měl tvořit dvojici s Radimem Rulíkem, zkušený kouč ale za známých okolností zamířil do Pardubic. „Bavili jsme se o tom spolu asi tři hodiny. Cítil, že už tady byl možná trochu dlouho,“ vrátil se bývalý dlouholetý trenér Plzně o tři měsíce zpátky. Od pondělí už driluje svůj nový tým na ledě, ve středu v kabině přivítal i novou posilu – drsňáka Davida Šticha.

Bude David Štich plnit roli jakéhosi ochránce?

„Stoprocentně, proto jsme ho podepsali. Jsem rád, že tady takového kluka máme. V lize se nám hra do těla celkově vytrácí a je jen pár jmen, kteří umí přitvrdit. On je jedním z nich. Je velice dobrej v defenzivě, na oslabení. Všichni ho znají a jde z něj respekt. Máme tady útočníky, u kterých chceme, aby nám hráli. Samozřejmě se o sebe musí postarat, ale tohle nám tady trošičku chybělo. Tímhle jsme to nahradili a doplnili.“

Jak jste celkově spokojený s posilami?

„Tým jsme doplnili přesně, jak jsme chtěli, podařilo se nám to. V hledáčku je samozřejmě vždycky více jmen. Ale všechna, která si vyberete, nevyjdou. Vždycky jsme na to ale dokázali zareagovat. Aktuálně jsme spokojení s doplněním kádru. Ale samozřejmě uvidíme až v sezoně, jak se to podařilo. Pravda je vždycky jen na ledě.“

Je v plánu a možnostech klubu příchod ještě někoho dalšího do začátku sezony?

„Ještě jedno okýnko tam určitě máme.“

Mladá Boleslav už v posledních letech ukázala, že má v kádru hodně typů pro rozhodující bitvy, kromě Šticha teď navíc přišel i Tomáš Šmerha. Je to tým stavěný hlavně pro play off?

„Teď nebudu mluvit, jestli je to tým pro play off. Play off jako cíl má 14 týmů v lize. Hráče jsme z větší pravděpodobnosti přivedli na role, které mají nebo dostanou. Ať už je to útočník nebo obránce. Vypadá to dobře, předpoklad je, ale samozřejmě jen na papíře. Počkáme si na sezonu, jak se to rozjede, jak se budou hráči jevit, jak na sobě budou pracovat, jak budou plnit plán, který máme a který si dáme. Podle toho se bude sezona dál vyvíjet. Aktuálně je to složený tak, jak jsme chtěli, i s těmi rolemi, kteří jednotliví kluci budou mít.“

Zřejmě nejvýraznější posilou je švédský útočník Pontus Aberg, který má na kontě i několik sezon v NHL. Jak se vám zatím jeví?

„V první řadě ho máme nakoukaného, máme na něj nějaké reference. Samozřejmě to bude klíčový ofenzivní hráč. Čekáme, že bude gólovej a bodovej. Co jsem viděl na videu, tak se jeví velice dobře. Teď jsem ho viděl na dvou třech trénincích, to se zatím těžko hodnotí. Je to kluk, který umí velmi dobře hrát s pukem a číst hru. Do přesilovky bude hodně platnej. To tady trošičku chybělo.“

Přípravu na ledě jste odstartovali v pondělí. Co vás vše čeká?

„Jsme na začátku, zatím trénujeme na dvě skupiny. Hodně samozřejmě děláme kondici, bruslení, rovnovážné stavy. V půlce srpna se rozhodneme kádr trošku zúžit, už budeme trénovat jen na jednu skupinu, ale stále dvoufázově. S přihlédnutím na přípravná utkání, kdy první hrajeme už 11. srpna. Podle toho se to bude dál odvíjet.“

Měl jste zde trénovat s Radimem Rulíkem, pak se to vše zkomplikovalo a nakonec i změnilo. Jaká to je pro vás změna?

„O tom hokej je… Mám kolegu Petra Hakena, který to skvěle doplňuje. Radim se tak rozhodl, bavili jsme se o tom spolu asi tři hodiny. Sám k tomu měl nějaké své důvody, cítil šanci někde jinde. Cítil, že už tady byl možná trošku dlouho, chtěl taky změnu. Ještě se mu naskytla nabídka na reprezentaci do 20 let. Je to samozřejmě jeho rozhodnutí. Nějakým způsobem jsme na to zareagovali, pofrčíme takhle, jak jsme. Jemu samozřejmě přeju, ať se mu daří. Teda ne proti nám!“ (usměje se)

