Plzeň je špičkou v zapojování mladých hráčů. Rozkoukej se, pak práce

V českém hokeji je to stálé téma. Chceme hrát mladé hráče, ale nejsou. Nebo trenérům chybí odvaha je nasadit? V Plzni na takový problém nenarazíte. Umí svoje talentované borce zapojovat do struktury A týmu, nikde jinde to nedělají tak často a tak úspěšně. „Chceme, aby se u nás hráči každým rokem, každým zápasem a každým tréninkem posouvali dál,“ pronese na oko jednoduchý recept sportovní manažer Tomáš Vlasák. Klíčem je, že mohou být na hráče nároční.