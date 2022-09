Nejmodernější kostka, teplo… Jágr představuje arénu. Čeho se obával?

Letitý návštěvník kladenského stadionu ty momenty dobře zná. Než si stihne utřít nudli z nosu, přimrzne mu. „Jaká byla zima venku, taková byla i uvnitř,“ usmívá se pamětník a majitel Rytířů Jaromír Jágr. Ač sám občas trpí nostalgií a dobře ví, že z drsných podmínek vyrostli světoví hráči, nové kulturnější prostředí jednoznačně vítá.

Hala má po kupě všechna razítka a je konečně ready na novou extraligovou sezonu. Pociťujete zadostiučinění?

„Těší mě, že jsme se ze starého zimáku odpíchli k novému. Netvrdím, že to bývalé prostředí bylo nedůstojné a nechci fňukat, kladenský hokej už si však zasloužil něco lepšího. Čekání bylo dlouhé a díkybohu, že se to stihlo dodělat právě teď před očekávaným výrazným zdražováním energií, surovin a všeho dalšího. Kdyby se rekonstrukce vlekla, měl bych velké obavy, zda by se dotáhla do zdárného konce. Všeobecně se ví, že původní plán byl vyměnit střechu, jenže pak se přišlo na to, že bez dalších zásadních úprav budovy to nepůjde. Stávající zdi by nový vršek neunesly. Stálo to víc peněz a mnohem víc času, než se předpokládalo.“

Stadion stojí a funguje. Přinese kladenskému týmu i novou dávku sebevědomí? Ne snad, že byste platili za chudáky, ale respekt s komfortnějším domovem za zády máte větší.

„Jasně, rozumím. Ale vyloženě takhle to nebereme. Myslím, že ani nikdo z hráčů si nestěžoval na podmínky starého zimáku. Byl zkrátka náš. Víte, podstatné je najít si na všem špatném to pozitivní. Co si budeme povídat, v těžkých podmínkách vyrůstají nejlepší sportovci, hráči a vůbec lidé. Musíš to otáčet ve svou výhodu proti ostatním. Největší benefit z předělaného stadionu budou mít naši fanoušci. Tak to má být. Dočkávají se komfortního, opravdu velice hezkého a útulného prostředí.“

Na co jste pyšný?

„Myslím, že máme nejmodernější kostku nad ledem, k tomu nové mantinely a plexiskla. Všechno, jak má být. Starý základní kámen zůstává, náš stadion je takový mix historie a současnosti. Ještě se dodělávají VIP prostory, sponzorské boxy a kanceláře, počítám, že do dvou měsíců bude vše na sto procent připravené. Novináři už mají vše komplet. Dostali jste přednost před sponzory… (usmívá se) V reálu šlo o to, že v rámci pokládání střechy se v první fázi dělala zrovna ta strana, kde mají prostory média. Teď se dodělává ta druhá. Kdyby se pracovalo na obou stranách současně, začátek extraligy bychom nestihli, museli bychom hledat náhradní termíny, což nedávalo smysl.“

Jako znalec všech možných arén světa, řekl jste si své k architektonickým otázkám rekonstrukce?