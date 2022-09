Vítkovice chtějí posun. Plusy jednička i diamant. Minus? Konec Poláka

Jedenáct let. Tak dlouho čekají Vítkovice na extraligovou medaili. Hlad po úspěchu je v klubu i mezi fanoušky veliký, očekávání vysoká. Ostravané se chtějí posunout, udělat další krok mezi elitu. To znamená probít se minimálně do semifinále. Jaké jsou před rozjezdem sezony plusy a minusy týmu Miloše Holaně?

Na papíře vypadají Vítkovice velmi dobře. Přípravné zápasy měly taky slušné. Kádr je poskládaný pestře, mají v něm brutální fyzickou sílu i hokejovou šikovnost. Vyšlo i navýšení rozpočtu. Tak, aby se do něj vešli Peter Mueller i Roberts Bukarts. A trenérský tým kolem Miloše Holaně dobře ví, co a jak hrát. Co by se mohlo zvrtnout?

Jako obvykle – hromada věcí. Záludný může být třeba i rozjezd. Z prvních deseti zápasů hrají Vítkovičtí osmkrát venku. Navíc v extrémně vyrovnané soutěži nemůže nikdo počítat s ničím.