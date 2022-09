Potvrzeno! Simon se z NHL vrací do Sparty. Cítím se tu dobře, hlásí

Do Sparty se přesouvá Dominik Simon, který má zkušenosti z NHL • HC Sparta Praha

Netrvalo to ani dva dny, aby se informace se kterými jako první přišel deník Sport a web iSport.cz oficiálně potvrdily. Útočník Dominik Simon se po sedmi letech vrací z NHL do domácí extraligy. Stává se posilou pražské Sparty. „Chci být co nejlepším hráčem pro Spartu, být platný a udělat týmový úspěch,“ říká forvard. V roce 2014 se přitom s klubem neloučil v nejlepším.

Hotovo, podepsáno. Dominik Simon se vrací do svého mateřského klubu, znovu po osmi letech obleče dres Sparty. „Přichází nesmírně kvalitní hráč, který strávil poslední sezony v NHL. Dominik je náš odchovanec, sám jsem si s ním kdysi zahrál v jednom útoku a jsem moc rád, že se s ním budu opět denně potkávat,“ říká sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Simon se v Praze dohodl na dvouleté smlouvě.

„Moc se těším! Cíle mám osobní i týmové. Aktuálně přemýšlím hlavně nad tím, abych se dostal do hokejové pohody a byl co nejlépe připravený. Chci být co nejlepším hráčem pro Spartu, být platný a udělat týmový úspěch,“ hlásí útočník v rozhovoru pro klubové stránky.

V NHL odehrál během sedmi let v zámoří 256 utkání, uhrál v nich 77 bodů. V poslední sezoně působil v Pittsburghu a Anaheimu. „Penguins mi nabídli kemp, ale během čekání jsem si uvědomil, že bych byl vlastně rád doma v Praze a v prostředí, které dobře znám. Jsem rád, že jsme se dohodli a můžu ve Spartě hrát. Cítím se tu velice dobře,“ dodává.

Simon posílí už tak dost nabitý útok Pražanů. Čekat by na něho měla role v jedné z elitních lajn. Když v klubu na jaře 2014 končil, důvodem bylo nižší vytížení. Od Sparty tehdy dostal talentovaný forvard nabídku smlouvy, rozhodl se ale odejít do Plzně, což bylo tehdejším vedením i fanoušky nevnímáno zrovna pozitivně.

Sparta tehdy se Simonem počítala, mluvilo se o něm jako o nástupci právě Jaroslava Hlinky. „Od deseti let jsem sparťan, klub mám pořád v srdci. Ale v sestavě bych nepřeskočil první dva centry a já potřebuju co nejvíc hrát,“ vysvětloval v té době Simon své rozhodnutí. Nevěřil, že by se přes Hlinku a Lukáše Pecha prosadil.

„Pamatuju si, že když jsem přestoupil do Plzně, hráli jsme první kolo v Holešovicích. Když jsem šel do hostující kabiny, bylo mi to hrozně proti srsti. Nikdy jsem nebyl před zápasem nervózní, ale tenkrát jsem měl hrozně divný pocit. Je příjemné se vrátit na Spartu jako místní a potkávat lidi, které už znám,“ přidává teď.

Po jedné sezoně v Plzni odešel do NHL. Teď je po osmi letech zpátky v rudém.

