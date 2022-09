Kometa vyřešila gólmany, Pešout vsadí na... Fin odletěl kvůli tragédii

Palčivá otázka vyřešena. Kometa půjde do sezony s brankářskou dvojicí Dominik Furch-Marek Čiliak. S tím, že jako jednička má podle zdrojů iSport.cz začít první jmenovaný, poslední posila ze švédského Färjestadu. „Na tyhle dva budeme sázet,“ potvrdil trenér Martin Pešout tři dny před ostrým startem extraligové sezony. V autu se podle očekávání ocitl slovenský reprezentant Matej Tomek, který by si rád našel nové angažmá.

Uvítal jste „last minute“ příchod Dominika Furcha ?

„To, že se zareagovalo na problém v brankovišti, je velká pomoc. Určitě to nebyla levná záležitost, takže velký dík vedení, že se tento přestup uskutečnil. Každého potěší, když má mužstvo problém a vedení ho vyřeší. Doba, kdy se hrálo na jednoho gólmana, je pryč. I v NHL.“

V jakém přišel stavu?

„Dominik celý měsíc trénoval na Slavii a jsem rád, že je už od minulého týdne s námi a mohl odchytat jeden zápas. Do sezony je nachystaný. Máme to posichrované v obraně i v brankovišti. Libor (majitel Libor Zábranský) udělal velký kus práce. Teď je na útočnících, aby potvrdili kvalitu a dávali góly, které v přípravě nestříleli.“

Bude mít v úvodu ročníku zápasové vytížení třetí gólman Matej Tomek?

„Zatím ne.“

Vydrží tohle silné trio pospolu celou sezonu? Ambiciózní Tomek si prý chce najít jiný klub.

„Každý trenér chce mít samozřejmě na tomto důležitém postu co nejširší a nejkvalitnější obsazení. Uvidíme ale, co přinese vývoj sezony. Jestli to bude udržitelné.“

Na konci přípravy odletěl z vážných rodinných důvodů domů do Finska útočník Kim Strömberg. Už je vše v pořádku?

„V rodině měl osobní tragédii. Věřím, že mu celé mužstvo pomůže, aby se z toho dostal, a bude podávat takové výkony jako na začátku sezony. Zatím s Kimem a Radkem Koblížkem hraje Kuba Flek. Když dokážou využít jeho rychlosti a Kuba s Koblihem začnou proměňovat šance, může být ta lajna hodně dobrá a nepříjemná pro každého. Byli by v ní dva hráči, kteří umí dát gól. Kim je výborný v defenzivě. Nemuseli bychom to mít postavené jen na jednom útoku jako v minulosti.“

Bude ještě potřebovat čas na aklimatizaci na jiný styl hokeje?

„Do mužstva jsme vzali devět nových hráčů, bude to chvíli trvat. Podívejte se, co se děje ve fotbalové Spartě. Není jednoduché, aby si to hned sedlo. Můžu ale všechny ujistit, že na tom pracujeme a chceme, aby si to sedlo co nejdřív. Chceme vrátit Kometu tam, kam patří.“

Je stále aktuální interes klubu o reprezentačního útočníka Jiřího Černocha z Karlových Varů?

„Myslím, že zatím je to ve fázi hecování, špičkování. Teď není čas na domlouvání se. Je potřeba se soustředit na hru. Prostor bude v lednu, v únoru, kdy se budou řešit nové smlouvy. Nebudu zastírat, že bych o Jirku zájem měl. Kdo by neměl? Víme, kde nás pálí bota. Ale řekli jsme si, že do sezony půjdeme v tomto složení a budeme reagovat na vývoj. Za to, co tady hráči v srpnu podstoupili, si zaslouží šanci. Bylo by od nás i trošku nefér, kdybychom jim ji nedali. Uvidíme, jak se s tím popasují.“

Po debaklu 1:7 ve Vítkovicích s vámi měl pohovor majitel Libor Zábranský. Jak to probíhalo?

„Byli jsme naštvaní jako Libor, který byl v Chorvatsku. Museli jsme si to po jeho návratu vyříkat. Bylo by mi spíš divné, kdybychom se nesešli. Musíme rozdělit tréninkovou a zápasovou část. Mužstvo v tréninku pracovalo možná víc, než jsme čekali. S tím jsem spokojený. Museli jsme to dohnat, protože spousta hráčů začala kvůli účasti na mistrovství světa později. Zátěž se samozřejmě promítla do výsledků zápasů, které mohly být lepší. Ale odkryly se nám v nich všechny věci, na kterých musíme pracovat. Trošku jsme upravili herní projev.“

Získal místo v kádru mladičký talent Eduard Šalé a počítáte s ním opravdu do první lajny Petra Holíka ?

„Bavíme se o tom dnes a denně. Můžu všechny ubezpečit, že se budeme snažit, aby byl vytěžovaný minimálně tak jako v minulosti Martin Nečas . Pokud bude mít slabší období, zareagujeme na to. Prostor mu chceme dát a věříme, že nám ho vrátí. Ve hře má světlé i horší momenty. Ale jako mladý hráč potřebuje podržet. Vidíme v něm velkou naději. Pro mě by bylo zklamání, kdyby nebyl příští rok do čtyřicátého místa na draftu. To by měla být jeho meta. Věřím, že na sobě bude pracovat celou sezonu. Musí přibrat, zesílit. Od toho tady máme kondičního trenéra Martina Iterského, který s ním už čtyři měsíce poctivě pracuje. Doufám, že se bude během sezony jenom lepšit.“

Kdo je ve vašich očích favorit soutěže?

„Jednoznačně Pardubice, Třinec, Sparta. Doufám, že se k nim v průběhu sezony přidáme i my.“

