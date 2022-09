Šéf Komety o posilách či odchodu Muellera: Vrátím se na střídačku

Ve čtvrtek byl pro Kometu a jejího majitele velký den. Libor Zábranský oficiálně představil nového generálního partnera – sázkařskou společnost Betano. „V této těžké době je to pro nás úžasný a klíčový počin,“ lebedil si majitel brněnské organizace. Ekonomicky je jeho klub silný, teď to chce „jen“ prodat na ledě.

Dá se říct, že jste do toho letos ohledně příchodů nových borců šlápnul?

„Je to pravda. Měl jsem příležitost ty hráče oslovit a využil jsem ji. Máme v podstatě reprezentační obranu. Když skončili Leoš Čermák s Martinem Eratem , věděl jsem, že to nepůjde hned. Najít na trhu někoho, koho hned zasadíte do týmu a budete hrát o titul, není jednoduché. Jde o dlouhodobý proces, kterým si prošly i velkokluby. Doufáme, že nebudeme hrát bez diváků, kteří jsou obrovsky důležitou součástí našich příjmů. Naši fanoušci i partneři si zaslouží, abychom se pohybovali ve vyšších patrech než v době přerodu kádru. Chceme být nahoře.“

Přijde i další brankář s potenciálem na pozici jedničky? Třeba Július Hudáček?