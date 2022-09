Gulaš: Ať už nás v roli lídrů někdo nahradí. V kom vidí potenciál na NHL?

Kdykoli vstoupí na led, čekáte od něj velké věci. Milan Gulaš si za to může sám přesvědčivými výkony, které posledních pět let v extralize sázel na počkání. Vystoupil z davu, góly a body přehraboval lopatou. Ale je mu taky 36 let, kde jsou mladší bombarďáci? „Hrozně moc bych si přál, kdyby přišel i někdo jiný, kdo by to měl v sobě a táhl tým za nás. Rádi mu to přenecháme,“ mluví renomovaný útočník za sebe a za kumpána Lukáše Pecha.

V dubnu se radoval z bronzové placky, ale byla u toho i pachuť. Milanu Gulašovi se nelíbilo, v jakém stylu se dohrával příběh jeho zákroku na Davida Tomáška během vyhroceného semifinále se Spartou. Vadily mu některé mediální výstupy. Veterán se stáhl do sebe, zařekl se, že směrem k veřejnosti výrazně utáhne kohoutek svých výpovědí. Dnešek je zřejmě výjimkou. „Už se však k té věci nechci vracet, neptejte se na mě to,“ vrátil deníku Sport pobídku.

Motor přišel o zkušené borce, máte hodně velký respekt před novým ročníkem?

„Do každé sezony jdu se zdravým respektem a velkou pokorou. Vím moc dobře, jak těžké je dostat se jen do play off. A co teprve udělat v něm dobrý výsledek. O to víc letos, kdy máme v kabině mladší tým. Ale pokud si každý bude dělat dobře svou práci, můžeme na poslední sezonu navázat. Vezměte si, jaké šance se nám dávaly loni. V predikcích jsme se pohybovali mezi desátým a dvanáctým místem. Skončili jsme třetí… A zcela oprávněně, žádná náhoda. Měli jsme sílu, touhu, vůli. Proto jsme poráželi i týmy lepší čistě po hokejové stránce.“

Vedení Motoru je opatrnější směrem k sezonní metě, jak to máte vy? Kamkoli přijdete, říkáte, že chcete vyhrát.

(usmívá se) „Každý chce vyhrát, já to tak určitě mám a každý rok to říkám. Ale jsme realisti, nejdřív se do play off musíme dostat. Sezona má devět měsíců, je to dlouhý proces. Stoprocentně se nevyhneme krizím, to je jasný, jde o to naučit se s nimi pracovat. Tak, abychom tu deku ze sebe rychle shodili. Dvakrát, třikrát za sebou prohrát můžete, ale pak už je zapotřebí to otočit. Nesmí jít o krize v počtu pěti, natož deseti porážek v řadě. Každá menší krize může pomoci směrem do play off.“

Takže?

„Play off je pro nás základní stupeň ke konečné spokojenosti. Ale zároveň chceme mít podobně podařenou nadstavbu jako na jaře. To by bylo úplně skvělý.“

Sparta - České Budějovice: Vráblíkova mizerná střela perfektně našla skórujícího Gulaše, 1:1 Video se připravuje ...

Motor má dva velké ofenzivní lídry, vás a Lukáše Pecha. S čím se vytasíte v nové sezoně?

„Hlavně nám jde o to udělat další dobrou sezonu. Náš tým se obměnil, máme plno mladších hráčů, kluci jako Jirka Novotný nebo Michal Vondrka jsou pryč. A s nimi odešly obrovské zkušenosti, které byly v kabině znát. Tohle je pro nás velké minus.“

Jejich prostor se otevře jiným, ne?

„To chci říci. Plno mladším klukům se mohou otevřít vrátka do velkého hokeje. Což bych si přál, navíc většina z nich opravdu má na to stát se nedílnou součástí týmu. Začátek sezony je velmi důležitý, máme těžký los, ale věřím, že se nám podaří vstoupit podle představ a že sezonou bez větších výkyvů proplujeme do play off.“

Asi byste přivítal, kdyby se tlak na výsledek a tíha očekávání rozprostřela na více hráčů, než jste vy, Pech či Hrachovina. Byť jste zvyklý pracovat v presu.

„Hrozně moc bych si to přál. Hrozně moc! Už několik let si to přeju. (usmívá se) Být neustále pod presem je náročný, přes deset let člověk hraje první housle a já bych si přál, kdyby přišel i někdo jiný, kdo by to měl v sobě a táhl tým za nás. Rádi mu to přenecháme. S Pecháčkem nejsme typy hráčů, kteří musí obsáhnout úplně všechno. Určitě ne. Přál bych si, kdyby se kormidla chopili mladší kluci. Je to strašně důležité nejen pro budějovický hokej, ale i pro český.“

Vidíte někoho takového v Motoru? A prochází někdo vaší výchovou?

„Není to o tom, jestli si já někoho vychovávám. To mátě těžký. Každý kluk je jiný, na někoho musíte opatrně, na jiného musíte uhodit víc. Někdy je to docela alchymie a není snadný s nimi pracovat.“

Co šestnáctiletý Samuel Drančák? Vyroste z něj pan Hráč?

„V mých očích je to obrovský talent, teď je na trenérech, aby si toho kluka rozbalili. Není potřeba to uchvátat, na druhou stranu by mohl dostat pár zápasů. Po dlouhých letech může z budějovického hokeje vyrůst hráč atakující vysoké pozice na draftu NHL.“

A dál?

„Průlomovou sezonu by mohl mít Filip Přikryl z Plzně. Jsem moc rád, že přišel. Je v něm obrovský potenciál, má drajv a schopnosti dávat dvacet gólů. Co je důležitý, umí naslouchat. Čekám od něj fakt hodně. Nebo Martinš Dzierkals. Jsem rád, že ho Plzeň pustila. Šikovný, kreativní hráč, je na něm vidět ruská hokejová škola, velice silný na puku. Určitě bude patřit k našim lídrům. Je důležitý, aby každý hráč si plnil svou roli, aby ji správně chápal a dělal dál práci, kterou jsme se naučili minulou sezonu. Musíme táhnout za jeden provaz, dávat do toho znovu vůli, díky níž jsme otáčeli spoustu zápasů na naši stranu. Byla to právě obrovská vůle, která nám zajistila úspěch. Neříkali jsme si jenom, že to chceme, ale skutečně jsme si za tím šli. Za postupem přes Pardubice do semifinále a za dobrým výkonem se Spartou.“

Chápou mladší hráči, o co doopravdy jde? Mnohdy se žehrá na jejich přístup. Že jim stačí málo a podobně.

„Není to lehký. Každý si tím vývojem musí projít. Zásadní role nepřijde hned, musíte se o ni přičinit. Pokud vstoupíte do velkého hokeje a dostanete pár minut ve třetí, čtvrté lajně, nepociťujete velkou odpovědnost. Ta přichází s postupnou cestou nahoru v sestavě. Kluků, kteří s tím vším umí pracovat od první chvíle, je všeobecně strašně málo. V tomhle směru s nimi rád mluvím a dávám jim rady, považuju to za důležitý. Nicméně dostávat kluky pod tlak řvaním, to ne. To já nemám rád. Jasně, jsou chvíle, kdy se hlas musí zvýšit, ale to je záležitost týmu. Individuální práce s hráči je o radách, jen potom se mohou výkonnostně zvedat.“

Kabina jako malá NHL Kdo hrál v NHL, navykl si na (většinou) dokulata či oválna řešenou kabinu týmu. Žádný roh a zákoutí, kde by leckdo schoval, ale všichni v podstatě po kupě. Od nové sezony je taková šatna k mání v Českých Budějovicích. „Je to fajn. V bývalé kabině byly některé věci staršího rázu, rekonstrukce se hodila. Velký dík patří městu, které nám změnu umožnilo. Komfort využijete zejména při videoporadách, je krásně vidět, nemusíte se nikde tlačit. Já si tedy sednu kdekoli, ale naše kabina je super, moc se povedla,“ pochvaluje lídr mužstva Milan Gulaš.

