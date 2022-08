Matadoři nebo dravec z Kladna. Kdo bude extraligovým Králem střelců?

Kdo se stane dalším králem extraligových střelců? Prohlédněte si hlavní favority • FOTO: Koláž iSport.cz Třicet gólů. Minimálně takovou hranici musel pokořit Král střelců hokejové Tipsport extraligy v posledních pěti sezonách. Filip Chlapík ze Sparty, který byl s 31 brankami nejlepším kanonýrem uplynulého ročníku, už bude sázet branky ve Švýcarsku. Kdo usedne na uvolněný trůn?

Michal Bulíř (31 let, Liberec) Rok v Plzni mu prospěl, nasázel 27 branek a mezi střelci skončil celkově druhý za Filipem Chlapíkem. Po návratu do rodného Liberce dostal kapitánské céčko, k ruce by mohl mít zkušené borce Michala Birnera a Michaela Frolíka. Lety ověřená a vysoce kvalitní je i případná spolupráce s Tomášem Filippim. „Myslím si, že to bude klapat a že bychom si mohli rozumět. Doufám, že z toho bude těžit celá formace a že si sedneme,“ věří Bulíř. Bulířovy góly za posledních pět sezon

2021/22 | 27 (Plzeň)

2020/21 | 14 (Liberec)

2019/20 | 18 (Liberec)

2018/19 | 20 (Magnitogorsk, Liberec)

2017/18 | 10 (Liberec) Michal Bulíř bude opět působit v Liberci • Foto Jaroslav Legner / Sport

Michal Řepík (33 let, Sparta) Na zkušeného střelce je spoleh, ve Spartě se třikrát za sebou dostal přes dvacet branek. Je zvyklý hrát pod tlakem, dostane prostor v přesilovkách. Klíčovou otázkou bude, komu ve Spartě bude nabíjet David Tomášek. Pokud zůstane čtyřiadvacetiletý útočník zdravý, bude atakovat špici v kanadském bodování soutěže, což by mohlo „zvednout“ i Řepíka. Řepíkovy góly za posledních pět sezon

2021/22 | 24 (Sparta)

2020/21 | 26 (Sparta)

2019/20 | 23 (Sparta)

2018/19 | 15 (Slovan, Podolsk)

2017/18 | 15 (Slovan, Sparta) Zklamaný sparťanský kapitán Michal Řepík odjíždí po převzetí stříbrné medaile • Foto Pavel Mazáč / Sport

Peter Mueller (34 let, Vítkovice) Po čtyřech letech v Brně se přestěhoval do Ostravy. Je nabitý energií, chce uspět. S Kometou si přes jedinečné individuální statistiky na cenný kov nesáhnul. Vítkovice na medaili čekají jedenáct let, poslední roky nepatřily mezi nejofenzivnější týmy a s koncovkou měly dlouhodobě problémy. Právě Mueller by to měl změnit. O góly by se s ním měl starat i Dominik Lakatoš. Muellerovy góly za posledních pět sezon

2021/22 | 23 (Kometa)

2020/21 | 29 (Kometa)

2019/20 | 14 (Kometa)

2018/19 | 24 (Kometa)

2017/18 | 14 (Salcburk) Po přesunu z Brna se Peter Mueller rozehrává v přípravě Vítkovic • Foto ČTK / Pryček Vladimír

Robert Říčka (33 let, Pardubice) V Pardubicích střelecky ožil, měl životní sezonu. Skvělou ránu má pořád, sebevědomí a chuť si podrží. V hvězdném kádru se sice posune do druhé formace, ale to může být i plus. Nebude hrát proti nejlepší obranné pětce soupeřů a nebude na něm takový tlak. Na přesilovky se Říčka dostane a souhra s elitním nahrávačem Davidem Ciencialou bude fungovat. Říčkovy góly za posledních pět sezon

2021/22 | 27 (Pardubice)

2020/21 | 15 (Sparta)

2019/20 | 13 (Sparta)

2018/19 | 3 (Sparta)

2017/18 | 10 (Sparta) Robert Říčka by měl znovu pálit ostrými • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Martin Růžička (36 let, Třinec) V elitní soutěži už nasázel 297 branek. Za Oceláře se dokázal blýsknout i čtyřiceti góly během jediné sezony (2012/13), v základní části tehdy nasbíral rekordních 83 bodů. V posledních sezonách sice sbírá víc gólových asistencí a na Krále střelců by si mohl brousit zuby i nový spoluhráč Libor Hudáček, ale Růžička je pořád hladový. Znovu bude chtít trhat sítě. Růžičkovy góly za posledních pět sezon

2021/22 | 21 (Třinec)

2020/21 | 19 (Třinec)

2019/20 | 7 (Třinec)

2018/19 | 19 (Třinec)

2017/18 | 29 (Třinec) Martin Růžička rozšiřuje střelecký účet Ocelářů řadu let • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Adam Kubík (23 let, Kladno) Překvapivé jméno? Možná, nicméně kladenský útočník v sobě střelecký potenciál a jiskru má. V minulé sezoně nasázel v základní části 22 gólů, o jednu méně než Peter Mueller, byl v elitní desítce kanonýrů. V baráži pak byl jedním z klíčových mužů Rytířů (5 zápasů/ 8+4). V elitní formaci bude mít vedle zkušeného Tomáše Plekance prostor a dál poroste. Kubíkovy góly za posledních pět sezon

2021/22 | 22 (Kladno)

2020/21 | 11 (první liga Kladno)

2019/20 | 9 (první liga Slavia, extraliga Mountfield HK)

2018/19 | 16 (první liga Kladno)

2017/18 | 15 (první liga Kladno) Adam Kubík pravděpodobně bude velkou postavou Kladna v příštím ročníku extraligy • Foto Michal Beránek (Sport)