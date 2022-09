Nabitý útok? Místo si musí každý zasloužit, ví Thorell. Cílí na titul

Jen pět hráčů uhrálo v minulé sezoně více bodů než on. Pokud má cizinec přinést nadstavbu, být lepší než domácí hráči, pak tohle Erik Thorell (30) plní ve Spartě do puntíku. Očekávání splnil. Teď se chystá na druhou sezonu v Česku. Ambice? Hlavně týmové. „Posledně jsme byli ve finále, teď chceme udělat další krok. Je to cíl celé organizace,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz švédský útočník.