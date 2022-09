Nová (a dražší) Kometa: Finovy góly do nebe, zbraň s Flekem zafungovala

Napětí kroužilo táborem Komety před vstupem do ročníku, jenž má rozcupovat rozpaky z několika předchozích. Boss Libor Zábranský během prázdnin zásadním způsobem vytunil sestavu, jež na jaře doklopýtala jen do předkola play off a z níž se potichu vytratil mocný a oblíbený snajpr Peter Mueller.

Kdo ho nahradí? A jak stmelí vysokojakostní jedince v tým nový kouč Martin Pešout? Odpovědi budou přicházet postupně, za pochodu. Ve čtvrtek Brňané po zprvu upracovaném výkonu předvedli skutečně velmi nadějné záblesky. A přišly ovace vestoje...

Úleva na vítězích byla patrná. Po velmi nevýrazné próbě favorit zapsal všechny body. Potřeboval je za každou cenu. Navíc na konci všech gólových akcí byli ofenzivní hráči, kteří se v přípravě natrápili až běda a museli děkovat obráncům, kteří mířili přesněji. „Je nás tu spousta nových hráčů, všechno si to pořád sedá,“ požádal finský forvard Kim Strömberg o trpělivost.

Pomyslnou deku začal odhazovat právě on. Po velmi syrové první třetině to byl 34letý centr, jehož volej si našel škvíru v postavení Štěpána Lukeše. V bitvě šlo o druhou hranou a první využitou přesilovku. Z podobného místa a z další početní výhody někdejší útočník Znojma (2012/13) skóroval na 3:1, když nechal vyniknout své zápěstí. A rukou nataženou ke stropu haly posílal pozdrav otci. „Před týdnem mi umřel,“ vylíčil smutně. Kvůli tomu strávil pár minulých dnů ve Finsku a ještě se tam vrátí k poslednímu rozloučení.

Kometa - Karlovy Vary: Strömberg vyslal ránu a puk propadl Lukešovi do sítě, 1:1 Video se připravuje ...

Strömbergova formace je kompletně novou zbraní Komety, na křídlech kmitající Radek Koblížek a Jakub Flek mají hře dodávat hbitost a akceleraci, čili ingredience, které Brno ukrutně potřebuje. První ostrý test vyšel, tři obstarané góly jsou toho důkazem. „Konečně jsme je začali dávat, tvrdá příprava se nám zúročila. Jsem strašně rád, že to z nás spadlo, a strach z toho, že nám nevyjde začátek, je pryč,“ spadl Pešoutovi balvan ze srdce.

A Energie? Výkon jejího motoru šel postupně dolů. Co je nemilým překvapením, sešup otáček byl příliš očividný. Hosté zprvu dobře rozbíjeli domácí hru, tlak z brněnské strany nepřicházel. Poctivě zlobili i vepředu. Nevhodná řešení řady důležitých situací (zejména v přesilovkách) v kombinaci s tučnou porcí dvouminutových prohřešků přinesly zvrat, zabalený do výprasku.

Poražení musí oslabení a přesilovky urychleně vypilovat a totožné hříchy neopakovat. „Ze začátku přípravy jsme s tím měli problémy, ke konci se nám to srovnalo, byli jsme poměrně úspěšní z přesilových her a v oslabení jsme také neměli špatná čísla. Když to řeknu blbě, vyžrali jsme si to hned v první špatný moment,“ štvalo trenéra Davida Bruka, jenž absolvoval drsnou premiéru.

Hodně díky přičinění brankáře Komety Marka Čiliaka, jenž si bravurně dokázal poradit i s velmi výraznými šancemi Západočechů. Výsledek 1:6 je pro hosty krutý a přísný. Ale zároveň i alibi na vodě.