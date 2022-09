Pešoutovo první velké vítězství. Protože se zrodilo z bolesti a nervozity

Plácnout si, poklepat po ramenou a tím skončit. Jak se říká, slavit do půlnoci a vrátit se rychle na zem. Výhra 6:1 nad kterýmkoli extraligovým sokem píše, zároveň se nesmí přeceňovat. Chybělo pár centimetrů od karlovarského gólu na 2:2, který by zadělal na mnohem větší drama. Kometě šly v premiéře karty, trápení z přípravy Pešoutovi hoši uškrtili v pravý čas. Zároveň si musí uvědomit, že Energie, při vší úctě, není týmem, jenž by jim měl být sousedem v tabulce.

Brno ve čtvrteční večer předvedlo herní i mentální sílu v důležitý den, kdy zkrátka muselo. Ale takových a mnohem víc zásadních střetů přijdou desítky. Zkrátka, slušný rozjezd, oddechnutí a v neděli na jihu Čech znovu do montérek.

V každém případě, v Brně ostře sledovaný muž jménem Martin Pešout si musel náležitě oddechnout. Před sebou prakticky nový celek, nad sebou náročného šéfa Libora Zábranského. Takovou pozici nezvládne každý. Upřímně a na rovinu řečeno, jen málokterý trenér…

Pešout toho má na bedrech dost. To on má Kometu znovu naučit vítězit, znovu ji naučit bavit lidi a vrátit mezi horní čtyřku. Bavíme se o kouči, který pozvedl hokej v Karlových Varech, kde vtisknul mladému a nezkušenému týmu sympatickou herní tvář, z ingrediencí nakoupených ze supermarketu vařil luxusní menu. Stal se oceňovaným a žádaným zbožím na marketu.

Jenže Brno je úplně jiná cenová skupina a jiný tlak. Pokud ve Varech nezvládnete tři zápasy, panika se neděje. Pokud v Brně nezvládnete tři třetiny, je to něco jiného.

A teď jde o to, co si pod Špilberkem počít. Kudy na to jít. Je logické, že Pešout se od karlovarské éry těžko zcela odstřihne a pečlivě laděný důmyslný styl zanechá v lázeňské metropoli s tím, že v Kometě začne úplně od píky. Něco z karlovarské kuchyně chce logicky zachovat, do toho má v Brně hráče, navyklé na jiný systém a režim.

Nezbývá než zpočátku vsadit na mix, na něco svého a na něco brněnského, zakořeněného. Otázkou je, zda to půjde. Hráči jako Zaťovič, Holík nebo Vincour asi nebudou žadonit o to hrát letecký hokej, tihle pardálové to rádi hrají z ruky, zkušeně.

Navíc se dá očekávat, že boss Zábranský, jenž asistoval u bronzového jara na šampionátu ve Finsku, bude chtít leccos z Jalonenova systému převést do brněnského provedení. Minimálně se to dostane do diskuze ve chvíli, kdy hra Komety nepůjde dle očekávání. A že menší či větší krize přijde v sezoně na každý tým.

Martin Pešout musí udělat vše pro to, aby hráči polykali především (ideálně výhradně) jeho kapky. Ve čtvrtek přišel první hodně povedený krok. Ale jak bylo zmíněno, nic víc.