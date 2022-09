Strach o život diváka, pak se rychle hrálo. Trochu nelidské, divil se Liberec

Občas se to na stadionech stává a pokaždé z toho zatraceně mrazí. Záchrana zdraví fanouška, který je v bezvědomí. V pátek večer se nepříjemnosti staly v hokejové aréně v Hradci Králové. Běžela 50. minuta extraligového duelu Mountfieldu s Libercem (1:2p), když za jednou z branek volali lidé o pomoc. Na schodišti se skácel k zemi jeden z domácích příznivců, duchapřítomní fanoušci divokou gestikulací žadonili o přerušení utkání a co nejrychlejší příchod záchranné služby.

Duel se skutečně zastavil a zdravotníci přispěchali velmi rychle. Diváka v hradeckém dresu se naštěstí podařilo dostat k vědomí, ale než k tomu došlo, přítomní si prožili hodně nepříjemné chvíle.

Leckoho pak zarazilo, jakmile hlavní sudí v době, kdy zdravotníci stále ošetřovali sedícího příznivce s rozbitou hlavou, a atmosféra na zimáku byla na bodu mrazu, sezvali hráče zpět ke hře.

„Všimli jsme si toho a nebyl jsem pro, aby se takhle rychle pokračovalo. Ve chvíli, kdy tam někdo bojuje o život a do toho my jdeme hrát hokej… Těžko říci, rozhodčí tvrdili, že to takhle musí udělat, ale mně to přijde poněkud nelidské. Někdo zraněný bojuje o život a my jdeme hrát hokej,“ divil se autor vyrovnávacího gólu Tomáš Filippi.

Podle všeho arbitři získali informaci o lepšícím se stavu zraněného dříve než hráči a proto se pokračovalo v boji. „Aha… Na rozdíl od rozhodčích jsme takové zprávy neměli,“ podotkl ještě Filippi.

Byl to on, kdo v záběru překombinované akce s Michalem Birnerem šťastně propašoval puk za záda Jana Růžičky a zařídil, že Tygři nepojedou domů s prázdnýma rukama. „Ne, že jsme to lehce překombinovali, ale hodně překombinovali,“ pousmál se liberecký centr. „Naštěstí mi to sjelo z hokejky, brankáři to šlo asi mezi rukou a tělem. Zlatý gól,“ popsal trefně.

Liberec pod Bílou věží sympaticky začal, pak se ovšem dostal pod tlak, téměř nestřílel. Ale vytrval, řekl si o fauly a fortelem v početní výhodě zvrátil páteční večer na svou stranu. „Všechny týmy spoléhají na speciální formace a my nejsme výjimkou, dnes jsme znovu viděli, že přesilovky a oslabení jsou klíčem. Dva body jsou lepší než jeden, my je bereme. Ale tři by taky byly dobré…“

Že byly dva, o tom do velké míry rozhodl výtečný výkon Petra Kváči v brance. Ten chlapec s sebou mrskal luxusně, doslova v reprezentační formě. „Náš brankář podal famózní výkon, celých šedesát minut nám dával šanci vyhrát a my jsme tu cestu našli,“ chválil na dálku Tomáš Filippi.

Pro nezaujatého diváka to byl povedený střet. Rychlý, agresivní, dramatický. „První dva, tři týdny sezony jsou takové ulítané, pak tempo malinko ochabne. Diváci sice neviděli moc branek, ale museli se bavit,“ potvrdil Filippi.

Tedy až na drsnou pauzu v 50. minutě…

