Řepík a Flek o „kauze Krčmář“, Jágrovi i nové sezoně extraligy: Bude stát za to!

Pražané naposledy skončili drzí, ve finále padli s Třincem. „Věřím, že jsme se z toho poučili a budeme ještě silnější,“ hlásí jejich klíčový lídr. Pražský kolos čeká na titul od roku 2007. Zpátky na vrchol má namířeno i Kometa, která uspěla v letech 2017 a 2018. „Očekávání jsou velká,“ souhlasí útočník, jenž se vyšvihl mezi hvězdy i přesto, že neměří ani 175 centimetrů.

Také na to padne řeč. Stejně jako na návrat hvězdných hráčů z Evropy, výroky biatlonisty Michala Krčmáře o pivu nebo kousky padesátiletého nestora Jaromíra Jágra. Rozhovor probíhal na dálku, přes skupinový hovor. Na konci si popřáli hodně štěstí.

Teď už jsou z nich zase soupeři.

Je tady další ročník extraligy. Na co se těšíte úplně nejvíc?

Flek: „Celkově na všechno. Nemám úplně v lásce přípravné období, takže je super, že to startuje. A jde o body. Přátelské zápasy jsou potřeba, ale pochopitelně nemají takový náboj. Samozřejmě se těším i na naše fanoušky, protože po přestupu z Varů to bude trošku něco jiného pro mě. Doufám, že se nám bude dařit.“

Řepík: „Mám to podobný, taky už jsem se nemohl dočkat. Hlavně se těším na to, že se ze zahraničí vrátila spousta kvalitních kluků, kteří by mohli úroveň ligy celkově pozvednout. Mohl by se hrát super hokej, což je dobrá zpráva pro fanoušky. Doufejme, že bude celá sezona s diváky a všechno proběhne bez omezení.“

Oba jste v extralize hodně dlouho. Je něco, co byste na ni vyladili?

Flek: „Takhle narychlo mě nic nenapadá, moc bych toho neměnil. To bych se musel opravdu zamyslet do hloubky…“

Řepík: „Já bych měl menší výhradu k jízdnímu řádu. Když už jedeme na Moravu, tak bych tam spojil pár zápasů. Třeba Třinec, Vítkovice. A ne, že tam člověk jede na jedno utkání, a pak zase hned zpátky. Takovou štreku… Normálně bych rozpis zkusil udělat podle toho, kde se hraje a s kým, aby se to nějak spojilo. Ale chápu, že by to asi celkově stálo víc peněz.“

Flek: „To je pravda, s tím s Řepou souhlasím. Tyhle tripy, zvlášť přes celou republiku, by se daly spojit s více zápasy. Ale nevím, jak by to šlo logisticky zařídit, aby to vyhovovalo všem týmům.“

Každý jste ze silného klubu plného ambicí. Tak proč by měl extraligu vyhrát zrovna ten váš?

Řepík: „Proč vyhraje Sparta? Zůstali jsme víceméně po kupě. Je jasný, že bude chybět Chlápa (Filip Chlapík), který udělal spoustu bodů. Ale může ho nahradit David Tomášek, který přišel ke konci sezony. Teď s námi bude od začátku, což je super. Máme kvalitní beky a hlavně skvělé brankáře. Navíc jsme nabrali zkušenosti. Naposledy jsme prohráli ve finále s Třincem, který uspěl potřetí za sebou. Všichni víme, jak těžké je to urvat, ale už nikdo z nás nechce koukat, jak se raduje soupeř… Doufám, že jsme si z toho hodně vzali a i tohle nám může pomoct, abychom to tentokrát dotáhli. Posílilo nás to.“

Flek: „My to tady máme trošku jiný, jádro se obměnilo. Já jsem přišel nový,