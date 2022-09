Renonc předznamenal vyhazov. Říha skončil na místě, kde táta slavil titul

Jako by to viselo ve vzduchu. Když přišel plzeňský trenér Miloš Říha mladší na tiskovou konferenci po prohře ve Vítkovicích (2:4), předznamenal jeho výstup drobný renonc. Byl totiž představený jako trenér Pardubic. „Pardon, Plzně,“ rychle se opravil komentátor. Pár hodin poté už to však neplatilo. Po dvou extraligových prohrách a nepříliš vydařené přípravě Miloš Říha i Václav Baďouček v Plzni oficiálně skončili.