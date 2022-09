Šéfka Sparty sní o titulu: Chceme, aby nás bylo ještě víc. Chodí do kabiny?

Hokejová branže patří vesměs mužům. Ředitelka Sparty, narozená ve znamení Berana, se ale dokázala rychle rozkoukat. „Jsem moc ráda, že mě ostatní přijali,“ vypráví. V obsáhlém rozhovoru pro Sport Magazín a iSport Premium mluví i o tom, co znamená sparťanský Showtime, a že ji sportovní manažer Petr Ton bude učit bruslit...

Jaké byly začátky?

„Když jsem dostala nabídku vést Spartu, bylo to pro mě trochu překvapení. A obrovská výzva. Netušila jsem, jak mě přijmou fanoušci, partneři klubu i hráči. Přeci jenom žena v hokeji není úplně obvyklá. Bylo to ve stylu: Tak se ukaž! Ale musím říct, že fanoušci i hráči mě přijali velmi rychle. Stejně jako celý hokejový svět. Z toho mám velkou radost a vděčím za to všem ve Spartě.“

Když to trochu odlehčím, už jste si zvykla na lichotky od chlapů?

„Moc se jich ke mně nedostane. Spíš si myslím, že se mě chlapi bojí!“ (smích)

Myslíte si, že i mužští kolegové se vás bojí?

„To snad zase ne. Myslím si, že tady na Spartě máme super partu, sedli jsme si. O všem diskutujeme a každý se věnuje svému. Žádná úplně direktivní rozhodnutí se nekonají.“

Ale když jde do tuhého, rozseknete to vy.

„Hokejový klub v tomhle funguje jako běžná firma. Sparta je navíc součástí velké investiční společnosti s jasným majitelem. Na konci musí někdo mít poslední slovo a nést za něj zodpovědnost.“

Měla jste jako dáma nějakou výhodu?

„Asi to, že nejsem v hokeji celý život, takže dělám méně emočních rozhodnutí. Na Spartě se nám podařilo postavit skvělý nový manažerský tým. Řekla bych, že je tak z osmdesáti procent obměněný a při jeho skládání jsme měli šťastnou ruku. Máme tady opravdu super kolektiv, a za to jsem vděčná. Jsme všichni sparťani, táhneme za jeden provaz. Navíc je skvělý, že ve sportovním úseku jsou Petr Ton s Jardou Hlinkou, dvě velké sparťanské ikony.“

A z druhé strany. Jakou největší nevýhodu jste pociťovala?

„Nenastupovala jsem do funkce jako velký miláček, sportovní ikona fanoušků, vítěz tří Stanley Cupů... Sportovní legendy to mají jednodušší. Tedy především na tom začátku, později