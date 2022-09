Herní zmar Komety a náraz do červené zdi. Pešout vidí nervy, dostane posilu?

Ve vstupním duelu proti Karlovým Varům to Kometě ve dvou třetinách napadalo. A dál? Už jen samé trápení, včetně minulého dvoubodového triumfu v Liberci. Za ním stál kouzelník v bráně Dominik Furch, štěstí a individuální kvalita borců při závěrečných nájezdech. Nic moc víc.

Proti Ocelářům, kteří jednoduchou hrou urvali první výhru v sezoně, už se nesešlo ani tohle. Jakmile se domácí dostali do manka, narazili na ocelovou zeď. „Když vedli, byli hodně pasivní. Stáli na červené. Bylo vidět, že to hrají dlouho a umí to,“ pokrčil rameny křídelník Radek Koblížek.

Právě on byl jako jeden z mála schopen vniknout s pukem do útočného pásma. Ale k ničemu to nebylo. Brno skórovalo jen dvakrát při hře pěti proti čtyřem, kterou řídil Petr Holík. A ve finále při power play už tradičně bleskově inkasovalo, puk dovezl do prázdné Martin Růžička.

Vedení klubu se v tísni poohlíží po posilách. Primárně do středu útoku, kde bude ještě pár týdnů chybět Fin Kim Strömberg. „Bez centrů hra vázne, to vám každý potvrdí. Uvidíme, jestli se nám podaří někoho sehnat. Trápíme se v koncovce a podle toho vypadají výkony. Budeme vyhlížet Strömborgův návrat. A taky Kundrátkův,“ připomněl Pešout absenci elitního beka, jehož v přesilovce na modré čáře dosud nikdo plnohodnotně nenahradil.

Když úřadující mistři v úvodu třetí části vstřelili rozdílový gól, zavřeli to vzadu a soupeře zdeptali. „Umožnili jsme hrát hostům jejich tuhou defenzivu, přes kterou jsme nebyli schopní se dostat. A do konce jsme se přes ni nedostali,“ povzdechl si trenér. „Přijde mi, že tam teď není nic,“ ulevil si obránce Jan Ščotka.

Kometa - Třinec: Daňo si vyjel zpoza branky a překonal Furcha. Následně se strhla potyčka, 1:2 Video se připravuje ...

Jak tedy nakopnout zvadlý tým, který se vidí v tabulce mnohem výš? V pátek přijede na jih Moravy silný Mountfield HK. „Potřebujete jeden zápas, jaký tady předvedl Třinec, aby se mužstvo zase nastartovalo a začalo si věřit,“ poukázal Pešout na jednoduchou a funkční šablonu vítězů.

Třinec: základní hokej

Oceláři po čtyřzápasové nouzi sáhli ke klasické strategii. Důsledně bránit, blokovat střely, vykrývat úhly, bojovat a tlačit se do brány. Takhle se dvakrát trefil slovenský útočník Marko Daňo, Furchovu jedinou slabší chvilku poté využil Vladimír Svačina.

„Trenéři nám teď dali super taktiku, sedlo nám to. Od začátku jsme dělali to, co jsme si řekli. Splnili jsme to na sto procent. Byl to zodpovědný výkon, od kterého se musíme odrazit. Hráli jsme dobrý hokej, drželi červenou čáru,“ lebedil si obránce Martin Marinčin. „Takové vítězství jsme potřebovali a musím říct, že jsme si ho zasloužili. Chlapcům patří dík a gratulace,“ oddechl si trenér Zdeněk Moták.

Své svěřence pochválil za atributy, které chtěl ve hře vidět. „Řekli jsme si, že musíme hrát ten základní hokej. Potřebovali jsme se vrátit k jednoduchým věcem, k bojovnosti, obětavosti, nasazení. To kluci jeden vedle druhého splnili. Když někdo zblokuje střelu, žije tím i střídačka. Má radost. Nemohli jsme si dovolit nějaké výstřednosti,“ shrnul Moták, jenž do Brna nevzal bývalého gólmana protivníka Ondřeje Kacetla. Prý kvůli lehčímu zdravotnímu problému. Víc to neupřesnil.

V dresu Ocelářů tak poprvé nastoupil proti Kometě Marek Mazanec a i on přispěl k uzavření černé série šampiona. Dostal jen dva góly v přesilovce, kdy byl krátký na dorážku Martina Zaťoviče a v 59. minutě Horkého ránu ze slotu. Málo...