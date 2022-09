SESTŘIHY: Drama pro Spartu! Frodl udržel lídra, Plzeň zvládla derby

Třinec zlomil černou sérii na ledě Komety

Hokejisté Třince zvítězili v 5. kole extraligy na ledě Brna 4:2 a připsali si první vítězství od začátku soutěže. Výrazný podíl na tom měl vedle výborného gólmana Marka Mazance slovenský útočník Marko Daňo, autor dvou branek a asistence.

Brno poslal do vedení v první třetině kapitán Martin Zaťovič, v závěru korigoval Luboš Horký na 2:3, ale Martin Růžička pečetil výhru Slezanů. Brno prohrálo podruhé ze tří domácích utkání před vlastním publikem v sezoně. Třinec nedokázala Kometa zdolat v základní hrací době už ve třináctém vzájemném souboji v řadě.

Hned v úvodu duelu se dostal do šance hostující Roman, který poslal puk těsně nad horní tyčku Furchovy branky. Jeho spoluhráče nakopla první přesilovka, kterou domácí zahráli opravdu excelentně. Dvě minuty nepustili Třinecké z vlastního pásma a tlak korunoval kapitán Zaťovič svou první sezonní trefou.

Vzápětí mohl navýšit vedení Kollár, jehož nájezd však vychytal Mazanec, který se vrátil mezi třinecké tyče po jednozápasové pauze. Brzy se pak mohl radovat z vyrovnání. Slezané bleskově využili přesilovku, kdy střelu Marinčina pohotově dorazil Daňo.

Výrazná herní i střelecká převaha Brna po první přestávce opadla, hosté zlepšili pohyb a převzali útočnou iniciativu. Do šancí se dostali opět Roman a Čukste, jenže Furch byl vždy na místě.

Hra měla spád, rychlé akce se střídaly na obou stranách, v brněnském dresu mohl překlopit vedení na stranu domácích Vincour, u hostí opět Daňo, ale v obou situacích se vyznamenali gólmani.

Na začátku třetí třetiny získal obhájce titulu psychologickou výhodu vedoucího gólu, když rychlou přihrávku zpoza branky poslal za Furcha opět Daňo.

Pro Třinec to byl signál ke zpevnění obrany, jeho role byla usnadněna tím, že Brňanům chyběl nápad, kterým by si pootevřeli cestu k Mazancovi. Když pak přidal po rychlém brejku Svačina třetí gól, bylo prakticky rozhodnuto.

Domácím nešlo upřít snahu o korekci výsledku, ale hosté si důslednou obranou jasně došli k prolomení série bez vítězství. Nic na tom nezměnila ani přesilovková trefa nejlepšího střelce Komety Horkého, klid na třinecké hokejky přinesl Růžičkův gól do prázdné branky.

Ohlasy trenérů

Martin Pešout (Brno): „Do zápasu jsme dobře vstoupili, měli jsme dobrý pohyb v první třetině, ale nepodařilo se nám dát gól na 2:0 a naopak jsme hned inkasovali v oslabení. Měli jsme šance i ve druhé třetině, ale gól jsme nedali. V poslední části dal Třinec rychle gól na 2:1 a tím jsme jim umožnili hrát tuhou defenzivu, přes kterou jsme nebyli schopni se dostat. Trápíme se v koncovce, tím vadnou výkony, vytrácí se pohoda. Musíme na tom pracovat a nastartovat se podobně jako Třinec dnes u nás.“

Zdeněk Moták (Třinec): „My jsme takové vítězství už potřebovali. Bylo to vítězství vůle, nasazení, blokování střel, důsledné obranné hry. Výhru jsme si zasloužili. Před zápasem jsme byli v takovém postavení, že jsme byli nuceni vrátit se k jednoduchým věcem, k bojovnosti, nasazení, obětavosti, prostě hrát základní hokej. Kluci to všechno splnili. Každý takový zápas je pro nás důležitý, hodně jsem si oddechl, stejně jako hráči.“

Góly Domácí: 08:51. Zaťovič, 58:26. Horký Hosté: 15:30. Daňo, 41:50. Daňo, 47:36. Svačina, 59:27. M. Růžička Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Ďaloga, Gulaši (A), Hrbas, Němec – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Zbořil, Koblížek – Kollár, Malý, Šalé – Kratochvíl, Dufek, Vincour. Hosté: Mazanec (Daneček) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, Adámek, Zahradníček, J. Jeřábek, Jaroměřský – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Roman, Hrehorčák – Daňo, Hudáček, Svačina – Chmielewski, Dravecký (A), Lyszczarczyk. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Lederer, Synek Stadion Winning Group Arena Návštěva 5247 diváků

V prodloužení vyhrálo Kladno nad Litvínovem

Hokejisté Litvínova zůstávají i po 5. kole nové extraligové sezony bez vítězství. Nad Kladnem sice díky Andreji Kudrnovi vedli, ale Rytíři zápas dokázali otočit. Výhru 2:1 v prodloužení zařídili Matyáš Filip a vítězným gólem Martin Procházka. Hosté bodovali dosud ve všech zápasech sezony a oslavili už třetí vítězství v řadě.

Přestože Litvínov vstoupil do zápasu přesilovkou, kterou po faulu kladenského kapitána Plekance dostal už po necelé půlminutě, nijak ho to nenastartovalo. Naopak. Kladno diktovalo tempo hry a častěji atakovalo branku soupeře, byť šancí bylo pomálu. Tu největší si vypracovali hostující Rytíři ve své první početní výhodě. Gólovou oslavu u tyčky číhajícímu útočníkovi Zikmundovi ale sebral brankář Zajíček, který se skvěle přemístil. V první třetině rozhodčí rozdali 14 trestných minut, žádný z hráčů se však z trestné lavice nevrátil předčasně. A to ani když Kladno hrálo přes minutu čtyři proti třem.

I po první přestávce hosté častokrát Vervu svírali, Zajíček však ve své brance čaroval. Ačkoli byli domácí ve střelecké defenzivě, už sem tam podnikli nebezpečný výpad. A také se díky jednomu dostali do vedení. Ve 38. minutě platilo nedáš - dostaneš. Kladenskému Ticháčkovi střela před odkrytou brankou nesedla, Zajíček se rychle přesunul a šanci zneškodnil. A za dvanáct sekund nato Verva udeřila, když se do sólového nájezdu dostal Kudrna a puk zvedl nad rameno gólmana Bowa.

Kladno stihlo odpovědět ještě ve druhé třetině, a to pouhých pět sekund před jejím vypršením. Středočeši využili toho, že Zajíček při závaru přišel o hokejku, Kubík od tyčky našel zpětnou přihrávkou na kruhu Filipa, který domácího gólmana prostřelil.

Zatímco po dvou třetinách Kladno dominovalo na střely 29:19, v úvodu třetí části se naopak Litvínov do soupeře zakousl. Jeho nápor kulminoval ve 45. minutě bombou obránce Jakse od modré čáry, kterou zastavila horní tyčka branky. Rozhodnout v normální hrací době mohly oba celky, jenže nepochodil Plekanec při přečíslení ani za Litvínov Zile s dělovou dorážkou.

V prodloužení to byl Litvínov, kdo mohl slavit, jenže příležitosti Zdráhala i Stránského vykryl jistý Bow. A tak udeřilo na druhé straně - do Klepišovy střely vložil hokejku Procházka a brankář Zajíček již nedokázal na jeho teč zareagovat.

Góly Domácí: 37:31. Kudrna Hosté: 39:55. Filip, 61:59. Procházka Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Jaks, Zile, Strejček, Demel (A), Zeman, D. Kolář, Šalda – Zdráhal (A), Š. Stránský, Straka (C) – Abdul, Estephan, Kudrna – Hlava, Sukeľ, Zygmunt – Havelka, Helt, Berka. Hosté: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Brodecki, Plekanec (C), Kubík – Michnáč, Klepiš, Procházka – Beran, Zikmund (A), Filip – Melka, Indrák, Bláha. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3415 diváků

Mladá Boleslav - Liberec

Góly Domácí: 40:28. Fořt, 60:34. Šťastný Hosté: 26:21. A. Najman Sestavy Domácí: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – P. Kousal, O. Najman (A), Åberg – Kantner, Bičevskis, Eberle. Hosté: Kváča (Král) – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Rosandić – Birner (A), Bulíř (C), Flynn – Vlach, Filippi, Frolík – Ordoš, A. Najman, Faško-Rudáš – Rychlovský, Jelínek (A), Šír. Rozhodčí Hribik, Ondráček – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3672 diváků

Derby s vypjatým závěrem urvala Plzeň

Hokejisté Plzně porazili v 5. kole extraligy Karlovy Vary 6:3 a získali první body v nové sezoně. Hosté sice v západočeském derby hned třikrát vedli, ale domácí dokázali jednobrankové manko vždy smazat a třetí dějství vyhráli 3:0. Vítězný gól zaznamenal v 50. minutě Ludwig Blomstrand. Dvěma trefami mu zdatně sekundoval Petr Kodýtek, branku a tři přihrávky zaznamenal Kryštof Hrabík. Hosté si připsali už třetí porážku ve čtvrtém odehraném duelu.

Domácí sice začali aktivně, ale již po 30 sekundách propadli v defenzivě a jen zákrok gólmana Pavláta je zachránil proti střele Koblasy z přečíslení. Na druhé straně Lukeše po akci dvou na jednoho protáhl svižným pokusem Adamec a gólman Energie stačil zastavit i dorážku nekrytého Mertla. V páté minutě chybu Kodýtka v rozehrávce potrestal přesnou střelou z kruhu Bernad. Drobný útočník Indiánů mohl záhy své zaváhání odčinit, ale trefil jen levou tyčku.

Domácí sice následně promarnili početní výhodu, v 11. minutě však právě Kodýtek ranou z otočky vyrovnal na 1:1. Hosté rychle odpověděli, když se během přesilovky ujalo nahození Rachůnka od modré čáry. Další šanci Kohouta pokryl Pavlát a v 16. minutě ve vlastním oslabení srovnal na 2:2 po povedené individuální akci znovu Kodýtek.

Na začátku prostřední části sice pokračoval nápor Indiánů, ale ve 25. minutě Vondráček v rychlosti objel špatně vyjíždějícího Pavláta a z velkého úhlu vrátil Energii vedení. Hosté poté převzali iniciativu a v sérii přesilovek v polovině zápasu tentokrát Pavlát zakročil proti střele Vondráčka z bezprostřední blízkosti a skvělým zákrokem vleže zlikvidoval zakončení Černocha po přečíslení dvou na jednoho. Naopak při vyloučení Redlicha dokázal 13 sekund před druhou sirénou upravit na 3:3 bekhendovou dorážkou Hrabík.

Po opatrném úvodu závěrečné třetiny se protáhl do šance Schleiss, jeho pokus z mezikruží mířil nad. Pasivní hosté přečkali i oslabení, ale v 50. minutě se po přiťuknutí Hrabíka prosadil tvrdou ranou z otočky Blomstrand. Poté ještě nabídl Piskáček soupeři faulem přesilovku, ale Vondráček zblízka minul odkrytou branku. Závěrečný tlak Energie ukončil nedovolený zákrok Havlína, který v 59. minutě potrestal Rekonen a na konečných 6:3 upravil skóre při hře hostů bez brankáře Baránek.

Góly Domácí: 10:37. Kodýtek, 15:21. Kodýtek, 39:42. Hrabík, 49:14. Blomstrand, 58:20. Rekonen, 59:23. Baránek Hosté: 04:56. Bernad, 12:16. Rachůnek, 24:10. Vondráček Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Houdek, Kaňák, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Hrabík, Meyer – Suchý, Mertl (A), Adamec – Lang, Malát, Sedlák. Hosté: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, Sapoušek, Kofroň – Redlich, Jiskra, Vondráček (C). Rozhodčí Úlehla, Šindel – Frodl, Komárek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4197 diváků

Mountfield HK - České Budějovice

Góly Domácí: 02:52. Ščerbak, 20:31. Smoleňák, 30:45. Jergl Hosté: 45:21. Hanzl Sestavy Domácí: J. Růžička (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Kalina, McCormack, Jank, Čáp, Piegl – Zachar, Lalancette, Ščerbak – Smoleňák (C), Cingel, Lev (A) – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, L. Doudera, Šenkeřík, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Přikryl, Pech (A), Gulaš (C) – Koláček, Doležal, Valský – Dzierkals, Toman, Karabáček – Strnad, Hanzl, Tomeček. Rozhodčí Kika, Veselý – Gerát, Hynek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 673 diváků

První klopýtnutí pro Olomouc, zastavil ji Frodl

Hokejisté Olomouce podlehli v utkání 5. kola extraligy Pardubicím 1:2 a připsali si tak první porážku v sezoně. Východočeši na Hané vedli po gólu Roberta Kousala z 15. minuty, za domácí srovnal ve 24. minutě z přesilovky Jan Káňa. Tým Dynama pak ale v závěru druhé třetiny rozhodl, když rovněž při početní výhodě skóroval obránce Jan Košťálek.

Po pěti minutách se do šance protáhl Klimek, Frodla ale při hře čtyři na čtyři neprostřelil. Stejný hráč poté tečoval nahození Švrčka a trefil spojnici pardubické branky. S koncem Válova trestu zase mířil z pravé strany do bližší tyče Nahodil. Na druhé straně těsně minuli domácí bránu najetí Hyka s Říčkou.

Skóre otevřelo v patnácté minutě Dynamo: Konrád neudržel nahozený puk a Kousal ho zblízka dorazil do sítě. Odpovědět se po dalším Válově faulu snažili Kunc, Navrátil nebo Ondrušek, Frodl ale všechny jejich pokusy zneškodnil.

Na začátku druhé třetiny vystřelil od modré čáry Dvořák, Konrád kotouč vyrazil mimo branku. Olomouc si po Říčkově vysoké holi zahrála čtyřminutovou přesilovku. V závěru její první poloviny se puk od zadního mantinelu odrazil ke Káňovi, který střelou pod horní tyčku vyrovnal.

Domácí útočník mohl zanedlouho udeřit znovu, Frodl tentokrát zasáhl betonem. Za obranou se pak objevil pardubický Cienciala, Konrád zakončení do horního rohu branky pokryl ramenem. Poradil si také s možnostmi Radila a Zohorny z mezikruží.

Východočeši si vytvořili herní převahu. Sám na bránu ujel Zohorna, Konrád jej však lapačkou vychytal. Hosté šli znovu do vedení ve 38. minutě, když se v přesilovce prosadil obránce Košťálek. Gól musel ještě potvrdit videorozhodčí.

Během další početní převahy Dynama tečoval Košťálkovu střelu Adam Musil, Konrád kotouč v pokleku zastavil. Po olomoucké ztrátě ve středním pásmu to mezi betony zkoušel Radil, ale neuspěl. Při vyloučení Rákose zakončoval z první Káňa, horní část pardubické branky minul. Skóre už se pak do konce nezměnilo.

Góly Domácí: 23:18. J. Káňa Hosté: 14:33. R. Kousal, 37:06. Košťálek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – Orsava, Menšík, J. Káňa (A) – P. Musil, Nahodil, Klimek – Bambula, Knotek (A), Kunc – Kusko, Navrátil, Strapáč. Hosté: Frodl (Will) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála – Hyka, Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Říčka – Paulovič, Poulíček (C), R. Kousal (A) – Urban, Rákos, Koffer. Rozhodčí Hradil, Cabák – Gebauer, Hlavatý. Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 665. diváků

Dobrý start, pak drama: Sparta přesto znovu vítězí

Hokejisté Sparty zdolali v 5. kole extraligy Vítkovice 5:3 a i ve třetím zápase v domácí O2 areně v sezoně naplno bodovali. Ostravané, kteří snížili ve druhé třetiny z 1:4 na 3:4, poprvé v sezoně nebodovali, podruhé prohráli a klesli z prvního místa na třetí. Nepomohly jim ani dvě branky lotyšského útočníka Robertse Bukartse.

Ostravané nastoupili bez útočníků Petera Muellera, Lukáše Krenželoka, Vojtěch Lednického i Romana Půčka a potrestaného beka Patrika Kocha. Na výpomoc přišel na střídavý start z prvoligové Poruby Jakub Šlahař. Poprvé v sezoně nastoupil místo Aleše Stezky gólman Lukáš Klimeš. V sestavě domácích chyběl nově Erik Thorell a vrátil se do ní Dominik Simon.

Pražané se radovali z úvodní branky už po 70 sekundách, kdy Kaše z levého kruhu překonal Klimeše. V polovině úvodní části domácí zvýšili díky Safinovi, který se gólově prosadil i ve svém druhém startu v extraligové sezoně. Skóroval z dorážky po průniku Tomáška, který si připsal druhou asistenci v utkání.

Ve 12. minutě zlikvidoval Šlahařovu šanci gólman Kovář, který si poradil i s Fridrichovou střelou. Hosté se dočkali snížení v čase 14:29 při Němečkově vyloučení. Mikušovu střelu od modré čáry tečoval před sparťanským gólmanem Krieger.

Sparta získala zpět dvoubrankový náskok 76 sekund před koncem první třetiny. Horák forčekingem donutil k chybě Raskoga a poté, co se Řepíkův bekhendový pokus z úniku odrazil od zadního mantinelu u levé tyče, uspěl z dorážky.

V úvodu druhé části se Ostravané ubránili při Kalusově trestu, ale ve 26. minutě při hře čtyř proti čtyřem Sparta přidala další branku. Po Sobotkově přihrávce se trefil obránce Graňák. Před polovinou utkání při Poláškově trestu Vítkovice zkorigovaly stav. Bukartsovu trefu z levého kruhu sice rozhodčí kvůli údajnému postavení Kaluse v brankovišti neuznali, ale po trenérské výzvě hostů po kontrole u videa gól platil.

Při Miklišově vyloučení už se domácí ubránili, ale 61 sekund před druhou pauzou se Vítkovice dostaly na kontakt. Krieger vyhrál v levém kruhu vhazování a Bukarts se pohotově trefil přesně do protějšího horního rohu branky.

V závěrečném dějství hosté odolali při Lindbergově trestu, ale Sparta držela těsný náskok a nepouštěla soupeře do šancí. Klimeše ohrozil Kaše, na druhé straně neměl při pokusu o hattrick přesnou mušku Bukarts.

V 55. minutě po Řepíkově akci udržel hosty ve hře Klimeš, který kryl lapačkou Sobotkovu šanci. Při Maroszově vyloučení pokračovali hosté v power play a 41 sekund před koncem fauloval Lakatoš k prázdné brance unikajícího Přibyla, jemuž byl přiznán technický gól.

Góly Domácí: 01:10. Kaše, 10:39. Safin, 18:44. Horák, 25:14. Graňák, 59:19. Přibyl Hosté: 14:29. Krieger, 28:27. Bukarts, 38:59. Bukarts Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Graňák, Krejčík, Polášek, Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Sobotka, Horák, Řepík – Safin, Tomášek, Kaše – D. Simon, G. Thorell, Forman – Dvořáček, Vitouch, Přibyl. Hosté: Klimeš (Stezka) – Grman, Mikuš, Raskob, L. Kovář, J. Stehlík, Gewiese, Prčík – Lakatoš, Marosz, Kalus – Bernovský, Lindberg, Fridrich – Maciaś, Krieger, Bukarts – Šlahař, Chlán, Dej. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Brejcha, Klouček. Stadion Návštěva 9114 diváků

