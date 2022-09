Kaše o střeleckém trápení i zdraví: Snajpr nikdy nebudu. NHL nevzdává

Když se vloni vrátil z Ameriky, cítili jste smutek. Naštvání, možná zatrpklost. David Kaše měl na to prosadit se do týmu Philadelphie, od klubu však důvěru nedostal. Nevysoký útočník si plácl se Spartou, aby se sezonou spíš protrápil. Jen čtyři góly, spousta zahozených šancí. K tomu vážné problémy s kotníkem, které vyvrcholily operací.

Jak jste na tom nyní, kotník už vás nelimituje?

„O tom bych se úplně bavit nechtěl. Limitovalo mě to hlavně v minulé sezoně, dlouho mě to trápilo. Hned po sezoně operace a hodně dlouhá rekonvalescence. Táhlo se to. Teď je to takové... musím se s tím prostě smířit, v zápase na to nemyslet. Občas to cítím, přesto věřím, že už to bude jen lepší.“