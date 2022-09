Tomášek uchvátil parádním sólem. To mám ze sestřihu NHL, usmíval se

Do šestého kola a zhruba osmdesát minut svého času čekal na první sezonní trefu. Ale takovou by chtěl dát každý! David Tomášek prochvátal celé kluziště, ošálil tři protihráče a precizní koncovkou pokořil i gólmana Frodla. Spartu poslal do vedení 1:0, od nějž se odrazila k premiérové venkovní výhře 3:2 na nájezdy. Tomáška bylo plno. Sehrál nejlepší part sezony, do níž se vrací po těžké zranění z konce jarního play off.

V jaké chvíli celé gólové akce jste si umanul, že půjdete až do brány?

„Jak jsem přejížděl červenou, kdy jejich bek blbě přešlápl. Měl jsem už něco v nohách, přece jen jsem vyjížděl z našeho pásma a nějakou dobu jsme v něm pobyli. Z tohoto pohledu to byl docela těžký gól, ale jsem za něj rád. I za to zakončení, které jsem viděl v nějakém sestřihu NHL…“ (usmívá se)

Tušíte, kdo vás inspiroval?

„Ježíši, tak to nevím. Ale když se takhle natlačíte před gólmana, kluci to zkouší hodně často. Tak jsem do toho šel taky.“

Docela vtipné je, že na vašem gólovém sólu přes celé hřiště mají asistenci dva vaši spoluhráči. Nedobíráte si kumpány Janduse s Řepíkem?

„Tak to ani nevím. Ale vyplynulo to ze hry, je mi to jedno.“

Jak se po gólu uleví hráči, který toho má dost za sebou, ale zároveň na premiérovou ránu do černého se docela načekal?

„Já byl v klidu. Věděl jsem, že mi k ideálnímu výkonu pořád chybí dost procent a že musím jít postupnými kroky. V mém případě to bylo o tom dát se do kupy, aby noha držela a najel jsem do správného herního režimu. Naposledy jsem se trefil v posledním play off (11. 4.), v přípravě jsem skoro nic neodehrál, ale postupně se to zlepšuje.“

SESTŘIH: Pardubice - Sparta Praha 2:3sn. Šlágr kola pro hosty. Rozhodl nájezd Horáka Video se připravuje ...

Neměl jste palebnou nulu vůbec v hlavě?

„Trošku jo, protože pár šancí jsem neproměnil. Ale jak říkám, zůstával jsem nad věcí, protože mi chybělo dost tréninků, s nohou byly komplikace, herní praxe minimální, nebyl jsem zkrátka ve své kůži. Plno našich lajn si nemohlo sednout, zkoušely se různé varianty, hraju centra, křídlo… To k tomu patří. Poslední zápasy jsem už cítil, že jdu nahoru.“

Když jste v prodloužení seděl na trestné, neříkal jste si, že by dva body z Pardubic byly zlaté?

„Já věřil, že to udržíme, protože dát gól při čtyři na tři je strašně těžký. Radši jsem udělal faul, než aby nám někdo ujel do brejku. Zároveň tam ode mě byla trochu panika, nevěděl jsem, jestli to dozadu mám pojištěný. Ale na trestné jsem věřil, že neinkasujeme.“

Při přesilovce čtyři na tři máte víc místa než v klasické. V čem to vidíte složitější prosadit se?

„Musí se to sehrát perfektně, aby vám přišla přihrávka na one timer. Oni to za celou dobu sehráli jednou ideálně a Kovy to krásně chytil. Jakmile nedali gól během první minuty přesilovky, byl jsem si skoro jistý, že to udržíme.“

Při rozstřelu vašemu nájezdu chyběly dva, tři centimetry, excelentní blafák Frodl záhadně zastavil. Co chybělo?

„Vůbec nevím… Měl jsem za to, že jsem to procpal škvírou do brány. Možná jsem to mohl ještě trochu zvednout, ale v téhle fázi nájezdu už je to hrozně těžké. Rozhodíte nejen gólmana, ale trochu i sebe, protože děláte blafák v rychlosti. Přišlo mi, že tam je trochu víc místa na puk, ale nějak mu to trefilo brusli, tyčku. Nevadí, vyhrálo se. Víc mě mrzí brejk dva na jednoho v prodloužení, sjelo mi to z hole, blbě jsem se na střelu natočil. Tohle trefuju na tréninku ikskrát.“

Na druhou stranu, jak Frodl, tak Kovář se činili, vytáhli spoustu těžkých zákroků…

„Souhlasím, oba chytali výborně. S tím souvisí můj pohled, že v obraně musíme k soupeři víc a líp přistupovat, necháváme ho až moc na puku. Ale vydřeli jsme to tady, pro nás hodně dobré dva body proti těžkému soupeři. V Pardubicích je to vždycky těžký, znám to z jejich pohledu tři roky.“

Dynamo je označováno za jednoho z kandidátů na titul, bude to mít těžké ustát tlak?

„My to na Spartě známe moc dobře. O nás se takhle mluví pořád. Tak ať si to teď užijí oni. Upřímně, ono není o co stát. Až půjde do tuhého a narazí na tým, který nemá co ztratit a kterému se hraje naprosto lehce… Z toho tým, jenž není favoritem, čerpá strašnou sílu.“

Na Spartě je vidět, že si to v týmu sedá za pochodu. Co zatím nejvíc chybí vašima očima?

„Během léta nastal problém v tom, že spousta kluků byla po zranění, někdo se připojil později. Trénování a zkoušení různých vazeb šlo těžko. Je to hodně za běhu. V nějakých fázích si to sedá, zároveň je vidět, že potřebujeme hodně věcí doladit. Ale to se dělo i loni. Postupně si musíme říci ještě něco k přesilovkám, kde nám schází lehkost. Obyčejně však stačí jeden, dva momenty, najednou to sepne a funguje to.“

Sehraný tandem Jandač-Hořava vystřídala dvojice Patera-Martinec. Je to pro hráče velká změna?

„Hokej je si všude podobný, faktem je, že každý trenér vyžaduje něco jiného. Asi největší změnou je, že naši noví trenéři jsou bývalí útočníci, kdežto pan Hořava byl obránce. To asi cítit je. Navíc každý trenér logicky věří trochu jiným hráčům.“

