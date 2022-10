Růžička o sobě i probuzení Vervy: Dřív jsem bláznil. Nesnáším předstírání

Vyhráli dva zápasy. Konečně. Ani náhodou ale nejsou z nejhoršího venku. Pořád mají po sedmi kolech jen osm bodů, v tabulce jsou dvanáctí. Zdá se však, že v Litvínově našli cestu. „Snažím se zachovat klid. Před dvaceti lety by ale kluci do kabiny lezli pod kobercem, teď už to se mnou mají trochu jednodušší,“ usmívá trenér Vladimír Růžička v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz

Vnímáte, že obrat s Hradcem přinesl celkovou změnu pohody v týmu?

„Když se na ten zápas podívám jako na celek, nebylo to dobré. Čtyřicet minut se nám nevedlo. Podobné to bylo ve všech předchozích zápasech. Říkal jsem si, že to sakra není možné, když jsme v přípravě hráli opravdu dobře. Byli jsme hrozně svázaní. Možná je to tím, že je mužstvo mladé. Nemáme tam hráče, který by měl v nohách deset dobrých sezon. Tohle vám pak pomůže. Poslední třetinu s Hradcem to z nás spadlo. Dali jsme góly, trochu se to uvolnilo. S Energií jsme na to navázali. Nechceme, aby nám předek utekl.“

Po prohře s Motorem jste říkal, jak vám vadí, že někteří hráči hokej jen předstírají. Změnilo se to?

„Hokej jsme předstírali i v zápase s Hradcem, pak se to nějak zlomilo. Nemám rád předstírání. Vadí mi, že lehkost, kterou jsme měli v létě, jsme někde ztratili. Nevím proč. Máme hráče, kteří jsou šikovní, pracovití. V trénincích nám to lítá z hokejky na hokejku. Pak přišel start ligy a my jsme si v prvních dvou zápasech nebyli schopní přihrát. Snažíme se ale zachovat klid.“

Pardon, ale vy sám to umíte?

„Teď už jo! Před dvaceti lety by kluci do kabiny lezli pod kobercem, teď už to se mnou mají trochu jednodušší. Tehdy jsem trochu víc bláznil. (směje se) Nechávám je v klidu. S dalšími trenéry to každý den řešíme. Trápí nás to, ale nechci, abychom byli ještě více nervózní. Kdybychom byli poslední pět kol před koncem soutěže, tak bych to chápal. Ale aby se nám třásly ruce po čtyřech zápasech na startu sezony? Tomu nerozumím. Z čeho jsme jako nervózní? Skákaly nám puky, nedali jsme góly.“

V úterý v Karlových Varech byly ale největším problémem přesilovky.

„Právě tam si potřebujete umět přihrát kotouč nejvíc. My si dáme čtyři dobré nahrávky, ale pátou si hodíme na brusle. Věřím, že to přijde, že se kluci zklidní. Opravdu musím říct, že v tréninku pracují výborně. Pro mě je důležité, aby to drželi dál, a pak věřím, že to přijde.“

S Energií jste konečně hráli více na puku. Bylo znát, že přichází sebejistota?

„Přesně tak. Udrželi jsme se na puku, dokázali jsme si vytvořit tlak v útočném pásmu. Byli jsme silní na kotouči. A teď mi řekněte, jak je možné, že jsme to předtím absolutně nebyli schopní dělat, a naráz nám to jde? Že se to během několika dnů změní.“

To bych spíše chtěl slyšet od vás.

„Mě ale zajímá váš názor.“ (usmívá se)

Dobře. Neotočil kormidlo první gól na startu třetí třetiny s Mountfieldem? Nejen samotného zápasu, ale celého nastavení hráčů? Nastartovali se, poznali, že to jde.

„Jo, vidím to podobně. Dali gól, najednou z nich spadly otěže. Začalo jim to jezdit, střílet. Najednou jsme si byli schopní přihrát, udržet se na puku. Přišly šance. Najednou Hradec, který nás do té doby jasně přehrával, tak nevěděl, kam dřív skočit. Tohle je ale hokej. Nevyzpytatelný sport, krásný sport. Můžete vyhrát na střely 50:15 a zápas prohrát 0:3. Neznamená, že když někdo hraje líp, tak automaticky vyhraje. Přijde mi, že jsme si některé zápasy šli jen zahrát, namísto toho, abychom je šli za každou cenu vyhrát.“

Pozůstatek skvělé letní přípravy? Sedm výher z devíti utkání, čtyři čistá konta.

„Podle mě ano. Hráči čekali, že ta letní pohoda přijde sama. Že si ji automaticky přeneseme do sezony. Doufám ale, že kluci už se přesvědčili o tom, že samo to nepůjde. Extraliga je brutálně vyrovnaná, fakt tu není slabý tým. Zvlášť na začátku sezony ty rozdíly prakticky nejsou. Všichni jsou natrénovaní, nachystaní. Teď nabíráme zkušenosti. Věřím, že budeme jen lepší a lepší.“

