Modrý opět s trestem. Nechápu za co, divil se kouč. Motor zdechl v Liberci

Pozorovatelé týden starého mače v Hradci Králové si to dobře pamatují. Vyhrocená situace zkraje druhé třetiny, kouč Motoru Jaroslav Modrý u sudích reklamuje (z jeho pohledu) chybný verdikt. Dostává (hráčská lavice) dvě minuty za zdržování hry, z následné přesilovky Mountfield střílí druhý a vítězný gól. Motor nakonec prohrává 1:3 a jeho trenér se po duelu omlouvá. Kabině, kolegům, arbitrům, všem. „Nechal jsem se unést a zavinil druhý gól,“ pravil. Pointa? V Liberci, kde Jihočeši padli 1:6, se v úterý večer stalo nemlich to samé… S tím rozdílem, že Modrý nepochopil, za co je penalizován.

Běží 39. minuta předehrávky 10. extraligového kola, stav 2:1 pro domácí. Nervozita všude okolo, protože Liberec potřebuje nutně sebrat všechny body – první tři v sezoně pěkně pohromadě po sedmi plichtách. A Jihočeši pro změnu cítí palčivou nutnost zastavit proud porážek. V čase 39:58,4 propuká domácí střídačka a s ní i aréna v euforii po nešťastné teči a tedy vlastním gólu Petra Šenkeříka. Uklidňující trefa v ideální čas – do šatny.

Jaroslav Modrý v tu chvíli ví, že mužstvu zavařil. Minutu a půl před koncem prostřední části dostal trest, po týdnu ten samý. A znovu s následnou gólovou „odměnou“ do týla. Jenže na rozdíl od hradeckého příběhu tady kouč absolutně nepochopil, za co „dvojku“ inkasoval.

Sudí Šindel s Úlehlou však byli neoblomní a hosty diskutabilně až necitlivě poslali do čtyř. „Pouze jsem mluvil ke svému hráči, jen jsem mu říkal taktické věci pro následující buly,“ hájil se Modrý. „Najednou na mě sudí křikl, že máme dvě minuty. Na nikoho jsem nekřičel, nedovolil bych si to, už jsem se poučil z minula. Zeptejte se rozhodčího, mě ne. Beru odpovědnost za sebe, jenom nevím, jak on našel cestu ke dvěma minutám za to, že jsem hráči cosi vysvětloval. Nedal nám napomenutí, nic. Byl jsem překvapen z jeho rozhodnutí. Nevím, jestli má něco proti Budějovicím. Už je to druhý zápas. V Boleslavi taky trošku ovlivnil utkání nějakým směrem. Já ty kluky respektuji, snaží se dělat svoji práci, ale musí si ji asi dělat líp,“ prohlásil po duelu.

Modrý s kolegou Čermákem po 40 minutách ještě jednou celou záležitost diskutovali s rozhodčími, své si pověděla i dvojice Gulaš , Pech, ale kloudného vysvětlení se od mužů v pruhovaném nedočkali. „Nechtěl komunikovat, řekl nám, že nám dal napomenutí a pak se rozhodl dát dvě minuty,“ popsal Modrý komunikaci s Jakubem Šindelem.

Direkt, jaký trenéři zažijí obvykle jednou za sezonu, za dvě, budějovický náčelník utrpěl podruhé během týdne. Motor se z manka 1:3 nezvedl, po výprasku 1:6 zapsal pátou porážku v řadě a navrstvil nepříjemné klima v týmu.

Liberec - České Budějovice: V přečíslení se ještě dokázal prosadit Štibingr, 6:1 Video se připravuje ...

SESTŘIH: Liberec - České Budějovice 6:1. Remízová série Tygrů skončila, blýskl se Balinskis Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:18. Birner, 32:38. Balinskis, 39:59. Vlach, 55:31. Frolík, 58:44. Balinskis, 59:03. Štibingr Hosté: 34:59. Šedivý Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Rosandić – Birner (A), Bulíř (C), Faško-Rudáš – Flynn, Filippi, Frolík – Vlach, A. Najman, Rychlovský – Čederle, Jelínek (A), Šír. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, Šedivý, L. Doudera – Dzierkals, Hanzl, Doležal – Přikryl, Pech (A), Gulaš (C) – Tomeček, Koláček, Vopelka – Strnad, Toman, Valský. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Brejcha, Kajínek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE