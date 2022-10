Prohráváme a ztratíme sebevědomí, nechápe Bruk. Litvínov se nadechl

Nejlepší zápas sezony. Litvínov v Karlových Varech od začátku šlapal. Hráči si do utkání přenesli náladu z neděle. To s Hradcem po druhé třetině prohrávali 0:2, nakonec ale v poslední části duel otočili a urvali všechny body.

„V kabině jsme si toho před třetí třetinou dost řekli. Nastartovali jsme se. Je super, že jsme na to navázali. Ta výhra nám dodala trochu sebevědomí, ale o nějakém klidu nemůže být řeč. Před utkáním s Vary jsme byli pořád poslední. Musíme jít krok za krokem, dělat dobře malé věci a soustředit se na každé jedno střídání. Jsme na dobré cestě, tohle byl určitě náš nejlepší výkon sezony,“ sypal ze sebe útočním Matúš Sukel.

Slovenský forvard překrásnou dělovkou do horního rohu branky otevřel ve 21. minutě utkání skóre. „Zapadlo to tam na milimetr přesně, takže super,“ lebedil si. Cheza nakonec v derby vyhrála 4:1, poslední gól dala do prázdné branky. „Hodně těžký zápas. Podali jsme týmový výkon. Pořád se o tom bavíme, děláme postupné kroky ke zlepšení. Zase jsme se o trochu více tlačili do branky. Zaplaťpánbůh jsme dali i nějaké góly,“ přidal Sukel.

Na něj pak navázal trenér Vervy Vladimír Růžička . „Velice dobře jsme bránili. Úžasně nás podržel brankář, který chytal fantasticky. Mužstvo se pak díky gólům zklidnilo. Hráli jsme dobře v útočném pásmu. Je vidět, že si kluci malinko víc věří. Chci poděkovat mužstvu za obrovskou bojovnost,“ pokyvoval hlavou.

Kaňka výkonu Litvínova? Přesilovky. Měl jich k dispozici osm, nevyužil žádnou. „Nešly nám, vůbec jsme si jimi nepomohli. Sedá si to, není to naše silná stránka. Minule jsme dali dva góly, teď jsme neměli nic. Z osmi přesilovek jsme odehráli tak tři docela dobře, pět vyloženě špatně. Musíme se na to dál zaměřovat,“ ví Růžička.

Jeho protějšek David Bruk naopak těžko chápal, proč jeho svěřenci tak často vysedávali vedle časoměřičů. „Těžko se na to odpovídá. Fauly mě mrzí. Polovina jich byla holí, úplně zbytečně. Kdybychom potřebovali přitvrdit muziku, dostat soupeře z rytmu, to bych mluvil jinak. Vyloučení bylo strašně moc,“ říkal. „Litvínov byl ve druhé a třetí třetině lepší. Byl nebezpečnější v útočném pásmu. My máme velké problémy ve chvíli, kdy prohráváme. Okamžitě jako bychom ztratili sebevědomí,“ krčil rameny Bruk.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:12. Gríger Hosté: 20:19. Sukeľ, 24:15. Wesley, 48:03. Gut, 59:57. Š. Stránský Sestavy Domácí: Habal (Lukeš) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Rohan, Mikyska – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, Sapoušek, Kružík – Redlich, Jiskra, Vondráček (C). Hosté: Zajíček (Godla) – Zile, Jaks, Freibergs, Šalda, Demel (A), Strejček, Wesley – Kudrna, Estephan, Zdráhal (A) – Abdul, Sukeľ, Š. Stránský – Berka, Gut, Hlava – Straka (C), Helt, Havelka. Rozhodčí Hribik, Jeřábek – Gerát, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2649 diváků

