Vary ustály pouť: skvělý Lukeš i obětavost. Boleslav zase sbírá „nuly“

Po nedělním utkání se k nepříjemnému stylu Mladé Boleslavi vyjádřil i Jaromír Jágr. „Jejich největší devízou je pohyb. Z mého pohledu proti nám hrál nejlepší tým, proti kterému jsme zatím nastoupili,“ vyprávěl po prohře Kladna 0:4.

Bruslaři opravdu doznávají svému názvu, už několikátou sezonou. Fyzicky nabušený tým snad ještě po změně trenéra přidal na své výbušnosti. Na začátku nového ročníku to už ve městě škodovek stihli poznat Sparta, Motor či Liberec.

Ve čtvrtek dorazila karlovarská Energie, do té doby poslední celek tabulky. I ona si musela přivézt vstupenky na kolotoč, ale dokázala se s tím vypořádat zatím nejlépe. Boleslavští sice měli aktivní vstup, každá formace si při prvním střídání dokázala vytvořit slibnou šanci nebo alespoň výrazný tlak. „Měli jsme tam hodně šancí, hodně střel. Bohužel nám to tam nespadlo,“ vrátil se k úvodu brankář Filip Novotný.

To už mohl gólman s karlovarskou minulostí litovat. Bruslaři totiž nedokázali z 38 ran na branku vstřelit ani gól, třikrát zachránila skvěle chytajícího Štěpána Lukeše tyč. Jedinou trefou rozhodl duel v 35. minutě Dávid Gríger. „Tlačil jsem se jen do brány, plácnul do toho a super, že to tam spadlo. Paráda,“ těšil ho vítězný gól. „Po nepovedeném zápase proti Litvínovu jsme se chtěli vrátit do lepší nálady. Super tři body z Boleslavi, odkud se body získávají těžko. Strašně si toho ceníme,“ dodal.

V minulé sezoně Mladou Boleslav výrazně trápila koncovka. V základní části dokonce v 11 zápasech nedokázala vstřelit branku, v play off pak třikrát. „Bylo to o první brance, kterou kdybychom v prvních deseti minutách dali, tak by se nám hrálo o hodně lépe. Obrovská obětavost a výkon brankáře hostů společně s naší střeleckou nemohoucností rozhodla o dnešním výsledku,“ uvedl boleslavský asistent Petr Haken. Po osmi kolech mají Bruslaři další dva „nulové“ zápasy.

Energie se znovu nadechla a minimálně do pátečního večera se posunula z posledního místa tabulky. Po Třinci a Spartě dokázala vyhrát i na půdě dalšího favorita. „Jsem rád, že jsme se odrazili ode dna. Má to jednu výhodu, že níž už to nejde, takže už můžeme jen stoupat. Doufám, že půjdeme dál a dál,“ řekl obránce David Bernad, pro kterého šlo o velmi specifický duel. Za jiný tým než Mladou Boleslav dosud v extralize nehrál, teď přijel poprvé jako soupeř.

„Pro nás to bylo velice těžké utkání, protože předešlý zápas jsme neodehráli vůbec dobře, spíše až trapně,“ vrátil se karlovarský asistent Václav Skuhravý při hodnocení k úternímu zápasu proti Litvínovu (1:4). „Boleslav na nás v prvních deseti minutách vlétla, motali nás ve třetině a chvílemi jsme ani nevěděli, kde jsme. Ale ustáli jsme to a ve druhé třetině se nám podařilo vstřelit gól. A naší bojovností jsme to uhráli až do konce.“

38

Tolik střel musel pochytat karlovarský brankář Štěpán Lukeš, zapsal sedmé čisté konto v extralize.