Jágr o NHL v Praze i pokecu s Hertlem: Rozlučka s Penguins? Zeptej se jich

Když se v salónku objevil Tomáš Hertl, slavnější krajan ho hned šel pozdravit. „Jak se máš?“ zeptal se Jágr osmadvacetiletého útočníka, jenž bude z českého pohledu největším tahákem pátečního a sobotního duelu. Právě lídr San Jose Sharks zažije to, co Jágr ne. Zápas NHL v Praze.

Oba si potom sedli do hlediště, chvíli klábosili. Rozebírali dnešní hokej i vyhlídky Sharks v sezoně. „Moc nám lidi nevěří, ale to nehraje roli, ne?“ vykládal Hertl. Legendární osmašedesátka přitakala… Po chvíli se rozloučili, Hertl se šel chystat na otevřený trénink svého týmu. Nejproduktivnější Evropan v historii NHL se pak o hokejové show v Praze rozpovídal.

Nemrzí vás, že vy jste o to, abyste si NHL mohl zahrát doma, přišel?

„Nevím, jestli mě to mrzí nebo ne. Vynahradil jsem si to při domácím šampionátu v roce 2015, kdy jsem si to užil. Byly to moje poslední zápasy za reprezentaci na domácím ledě. Z mého pohledu to bylo víc než s klubem NHL. Je pravda, že jsem tomu byl blízko, když tady hráli New York Rangers proti Tampě Bay v roce 2008, ale já jsem šel hrát do KHL.“

Litoval jste toho trochu? Že jste o ten zážitek přišel?

„Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Lidi věděli, že hrát nemůžu, nikdo mi nic nevyčítal. Neměl jsem smlouvu, byl to vyloženě risk. Ale nakonec i tak byli všichni spokojení, vyprodalo se to, všichni byli nadšení.“

Bavil jste se s Tomášem Hertlem. Je nervózní?

„Zeptej se ho… Říkal, že nervózní vůbec není. Že v obou zápasech dá tři góly a pojede domů.“ (smích)

Jaké to pro něj bude? Zahrát si doma?

„Asi to bude blázinec. Hráli v Berlíně, pak přijeli do Prahy narychlo, moc času s rodinou si neužije. Ve čtvrtek trénink, v pátek zápas, v sobotu další. Určitě se spousta lidí zajímá o lístky, takže to pro něj bude těžší psychicky než fyzicky.“

Co říkáte na to, v jakého hráče dorostl? Je z něj klíčový muž Sharks.

„Měl jsem šanci si s ním v roce 2014 zahrát na mistrovství světa, dali nás do stejné lajny, když debutoval na šampionátu. Udělal obrovský posun, není to náhoda, když z tebe mužstvo udělá lídra. Jenom si vezměte, kolik lidí se věnuje hokeji a jak málo z nich si zahraje jedno utkání za nároďák nebo v NHL. V tomhle měřítku je to něco neskutečnýho.“

Byl jste pro něj vzor, vždycky mluvil o tom, že využívá stejně velkého zadku jako vy… Takže i vám se jeho herní styl líbí?

„Samozřejmě vidím, jak hraje. Mám rád hráče, který hrají podobným stylem jako já. Sám si je do mužstva vybírám, vím, co jim můžu poradit. Jak se mohou zlepšit. Je pravda, že jsme hráli stejným stylem, máme podobné postavy. Hráli jsme víc silově než rychlostně.“

V sobotu byste měl vhazovat slavnostní buly. Je to tak?

„Byl jsem o to požádaný, ale ještě jsem neřekl stoprocentní ano.“

Na zápasy se podíváte? Zajímá vás, kam se NHL posunula?

„Odehrál jsem v zámoří dost zápasů, takže to není tak, že bych se těšil, že se na NHL podívám. Vím, že se soutěž změnila, spoustu hráčů ani neznám. My v pátek hrajeme s Kladnem proti Plzni, takže to určitě neuvidím, v sobotu je velká šance, že budu vházet buly a budu tady. Takže budu mít možnost srovnat, jak se liga změnila od doby, kdy jsem odešel.“

Když to vidíte, ten hokejový cirkus vám nechybí? Zvlášť, když jste v poslední době naznačil, že už nemáte moc chuť hrát dál?

„Nikde jsem nehovořil, jestli skončím, nebo ne. Ve středu jsem to uváděl na pravou míru. Dostal jsem otázku, kdy naskočím do sezony k prvním utkání za Kladno, na což jsem odpověděl, že to nevidím, protože jsem nezačal trénovat. Nemám čas, sílu, motivaci ani chuť do tréninku. Ale uvědomuju si, že bez něj to nejde. Momentálně bych se nevešel do čtyř lajn. Na druhou stranu poslední dva tři tréninky už jsem byl na ledě, protože jsme měli málo hráčů. Není to nic příjemného, po šesti měsících to byla ohromná dřina.“

Sedíme v O2 areně, Kladno s vámi by ji dokázalo vyprodat, že? To vás neláká?

„Určitě tady budeme hrát ještě dvakrát. Ale jestli toho budu součástí, to nevím.“

V NHL nedávno skončil váš kamarád Zdeno Chára. Ten kvůli tomu uzavřel na den kontrakt s Bostonem. Nelákalo by vás něco podobného třeba s Pittsburghem?

„To se ptáš špatnýho. Jestli by mě podepisovali Penguins, musíš zavolat pro odpověď jim. Dám ti číslo na prezidenta.“

Vybavujete si, že v roce 1989 jste v Praze v sedmnácti odehrál proti Calgary váš první zápas za národní tým?

„Pamatuju si to velmi dobře, hrálo se to v Holešovicích. Bál jsem se, byl jsem nervózní. Byl to můj první zápas, nastupovali jsme proti hokejistům, kteří předváděli úplně jiný hokej. Byli tvrdí, měli pár rváčů. Měl jsem obavy už při rozcvičce, když jsem je viděl svlečené. Měl jsem opravdu strach. Ne, abych něco pokazil, ale aby se mi něco nestalo.“

Napadlo vás tehdy, že před sebou budete mít takovou kariéru v NHL?

„V tu dobu mě nenapadlo ani to, že budu v sedmnácti hrát za nároďák. Dostal jsem šanci, tak jsem ji využil.“

Co jste říkal na názory Dominika Haška, který veřejně brojil proti tomu, aby se NHL v Praze představila, protože má v kádrech ruské hráče?

„NHL je tady, nevím, jaké budou sestavy… Něco jsem zaslechl, ale nevím…“

Jak se vám líbí myšlenka otevřených tréninků pro veřejnost?

„Upřímně jsem nevěděl, že to tak je. Doufám, že jsou v hledišti děti, které hrají hokej. Kluci sami mohou vidět, jak vypadají tréninky, jaká je to intenzita. A srovnat to s tím, jak trénují oni… Snažil bych se sem dostat co nejvíc mladých hokejistů. Protože hráče z NHL mají za idoly a vzory, vzhlíží k nim. A pro tvoji budoucnost není nic lepšího než se dívat na lidi, které obdivuješ.“

Když vidíte NHL, přepadá vás nostalgie? Co všechno jste v zámoří zažil?

„Já to mám jinak než většina lidí, nevnímám to tak. Užil jsem si tam svoje, odvedl jsem si tam taky svoje. Jsem šťastnej, víc víceméně nepotřebuju. Co se týká NHL, zažil jsem tam všechno. Takže dívat by se měli hlavně mladí kluci, aby mohli vidět svoje vzory. To jim pomůže.“