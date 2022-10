Dynamo kope příkop, ale Vítkovice padaly po držkách. Holaň: To je radost

Trůn pro Pardubice, aspoň na chvíli určitě. Výhra nad Vítkovicemi 2:1 znamená, že si pod sebou Dynamo pomalu buduje na prvním místě Tipsport extraligy příkop. Přitom soupeř si neměl moc co vyčítat. „Pro trenéra je radost, když vidíte, jak celý tým padá po držkách a až do samého konce všichni podávají maximální výkon,“ pronesl kouč poraženého souboru Miloš Holaň. Východočeši víc nepovolili.

Prohráváte o gól, do konce chybí ještě 20 minut. Co čekáte? Že postupně otevřete defenzivní hráz, začnete riskovat a soupeře zkusíte zmáčknout. Jenže Vítkovice tohle za stavu 1:2 udělat nemohly. „Ne, že by to nešlo. Ale byli jsme si vědomi, jakou sílu Pardubice mají. Čekali jsme, až přijde šance,“ vysvětloval útočník Dominik Lakatoš.

Riskovat proti Dynamu je v tuhle chvíli sebevražda, což dobře chápal i celek, který je zkoušel vystrčit z prvního místa. Nepovedlo se. „Nemáme ani bod. Ale na druhou stranu, hrát takhle 60 minut? To je pro trenéra radost, když vidíte, jak celý tým padá po držkách a až do samého konce všichni podávají maximální výkon,“ vlastně si i pochvaloval vítkovický kouč Miloš Holaň.

Těžko něco jeho týmu vyčítat.

Vítkovice si prošly určitým vývojem, zlepšují se. Když se do něj v létě 2020 vracel z NHL bek Roman Polák, zahlásil, že kdyby mu v tu chvíli z vedení řekli, že ambicí je titul, zvedne se a odejde. Tehdy podobné úvahy nedávaly hlavu a patu. Byla by to moc velká divočina.

Ale teď? Proč ne, klub může mít velkou sezonu, roste. Ještě v ročníku 2019/20 jste si říkali, že Vítkovice moc neví, co se sebou. Postupně si pod vedením Holaně vybudovaly ale image, že s vámi tvrdí chasníci na ledě prásknou tak, že nevíte, jestli je neděle, nebo středa. Nyní jsou Vítkovice zase dál, musíte respektovat jejich hokejovou kvalitu.

Nejsou postavené pouze na Peteru Muellerovi, jeden z nejvýraznějších hráčů extraligy nehraje od třetího kola, stejně mají Vítkovice slušnou sílu, což předvedly v Pardubicích.

Celý zápas ztrácely maximálně gól, pořád se držely na kontakt. Jistě, klika hrála s nimi, když za Alešem Stezkou dvakrát zvonila tyč. A kvalita v Dynamu hrála občas silně proti nim. Příklad? Dominik Lakatoš se na začátku druhé třetiny otočil od branky a sledoval kostku. Co se, k čertu stalo? Roberts Bukarts parádně nahrával přes šířku hřiště, brána na něj zívala. Jak to mohl Roman Will stihnout? Prostě mohl. Hrome!

Pardubice - Vítkovice: Dej vyrovnal po skončení přesilové hry, 1:1 Video se připravuje ...

„Znám Romču už z Liberce a dobře vím, jaké má kvality. Viděli jsme se i v létě u našeho kondičního trenéra. Měl jsem motivaci mu dát gól,“ líčil pak Lakatoš. „Snažil jsem se, ale patří mu obrovský kredit za to, co předvedl. Měl jsem velké šance, ale nedokázal jsem to proměnit,“ pokrčil rameny.

Klíčové gólové momenty znovu obstarala první formace Dynama. Nejdřív se při přesilovce po Kousalově nahrávce trefil Peter Čerešňák, vítěznou branku měl na svědomí Tomáš Zohorna. Aleš Stezka mu na chvíli otevřel mezírku mezi nohama, šup a měl tam puk. Od 22. minuty se skóre nehnulo.

Z velké části taky proto, že se Pardubice výrazně zlepšují v bránění. „Je tady nás dost nových hráčů, nový trenér, nový systém, všechno si sedá. Určitě jsme lepší zápas od zápasu, chyby se snažíme postupně opravovat,“ dodal Zohorna. Je pravda, že to Dynamu vcelku jde. V tuhle chvíli mu první místo sluší. Mínusem je jen marodka, nikdo z domácího souboru nedovede říct, jak dlouho bude ještě chybět Tomáš Hyka. Týden? Měsíc? Kouč Marek Zadina jen pronesl, že vše je v kompetenci lékaře.