Případ Ščerbak: Rus byl proti válce, stejně musel pryč. Hradec hledá posilu

Dostat útočníka Nikitu Ščerbaka do Česka aspoň do konce září byla legislativně docela těžká mise. Povedlo se. Takže se Hradec upnul na scénář, že tady ruský útočník zůstanou celou extraligovou sezonu. Nakonec minulý týden oznámil, že všechno padlo. Ščerbak odcestoval domů, do Kanady. „Postupně vše dospělo do bodu, že žádná možnost nezůstala a Nikita musel opustit Česko,“ říká generální manažer Aleš Kmoníček. Náhrada za hvězdu? Pracuje se na ní. Nebo se Rus ještě vrátí?