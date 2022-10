ANALÝZA: Frodl podává lepší výkony než Will. Měl by být opět jedničkou?

Dynamo od začátku tohoto ročníku potvrzuje roli favorita, když po dvanácti odehraných duelech drží Pardubice první příčku v extralize. Velkou měrou se na tom podílel i Dominik Frodl, který ovšem zatím zasáhl pouze do pěti utkání. Ve zbylých duelech nastoupil Roman Will, jedna z největších letních posil Dynama, která ale zatím nenaplňuje očekávání.

Pokud se Pardubicím bude takto dařit i v následujících týdnech, zřejmě výpadky svých gólmanů nebude nijak výrazněji řešit. Faktem ovšem ale je, že sezona se rozhoduje až v play off. A každý tým by v něm měl pochopitelně začínat s co nejlepší sestavou.

A pokud bude Roman Will po celou sezonu podávat podobné výkony jako doposud, jedničkou Dynama by v prvním utkání měl být Dominik Frodl, který zatím zažívá mnohem povedenější ročník.

Dominik Frodl

Šestadvacetiletý rodák z Prahy si v současné sezoně musel na svoji šanci počkat až do 5. kola, kdy dostal důvěru proti Olomouci. Ihned potvrdil své kvality.

Ze 31 střel pustil za svá záda pouze jeden jediný puk. V celkovém součtu pak