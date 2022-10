Třinec se zvedá: Teď v tom pokračovat, přeje si Růžička. Buček měl klid

Bruslaři měli do pátečního duelu úžasnou úspěšnost oslabení. V předchozích 12 duelech inkasovali v početní nevýhodě jen dvakrát. Až proti Ocelářům se jim hra speciálního týmu rozpadla. Třinec dostal v utkání tři přesilovky, všechny využil během prvních třiceti vteřin. „Přesilovky mají vždycky dobré. Růža to diriguje a dávají z toho hodně gólů. Spíš je naše chyba, že jsme se nechali vyloučit,“ litoval útočník Jakub Kotala.

„Speciální týmy teď rozhodují, v pět na pět se góly dávají těžko. Dnes to tam ale napadalo,“ usmíval se třinecký hrdina Růžička.

I Boleslavští ovšem udeřili v přesilovkách. Ve druhé třetině se vrátili do zápasu. Nejdřív se první trefy v sezoně dočkal Kotala, následně po další jeho akci srovnal kapitán Jan Stránský. „Mrzí mě, že jsme tam nedali ještě jeden gól, mohlo to být trochu jiné,“ posteskl si boleslavský asistent Petr Haken.

Mladá Boleslav - Třinec: Růžička rozhodl v prodloužení - jak jinak, než v přesilovce, 2:3 Video se připravuje ...

Jen sám Kotala mohl nasázet klidně hattrick, možná i více gólů. Za záda Ondřeje Kacetla ovšem procpal jediný puk. „Bohužel to nedávám. Ani na tréninku mi to teď nepadá, takže je třeba na tom pracovat. Něco tam dotlačit,“ prohlásil po utkání. S bodem byl však spokojený. „Asi ho musíme brát,“ řekl s ohledem na dvoubrankové manko po první třetině.

Třinec se po bídném vstupu do sezony začíná zvedat. Uspěl počtvrté v řadě, proti Mladé Boleslavi navíc táhne už desetizápasovou vítěznou sérii. „Náhoda to asi není. Momentálně se nám na ně daří a jsme za to rádi. Kdykoliv se to může otočit, ale vážíme si toho,“ dodal Růžička.

A Samuel Buček? Naskočil znovu ve čtvrtém útoku, odehrál jen necelých devět minut a ani jednou nevystřelil. Při prvním venkovním zápase měl klid, fanoušci v Mladé Boleslavi vzali jeho příjezd bez emocí…

