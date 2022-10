SESTŘIHY: Kometa loupila na Spartě! Dynamo ovládlo derby, Kladno padlo

Třinec za výhrou v prodloužení dotáhl Růžička

Hokejisté Třince vyhráli v zápase 13. kola extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:2 v prodloužení a porazili Středočechy podesáté za sebou. Utkání rozhodl v čase 61:56 svým druhým gólem Martin Růžička, Oceláři stejně jako domácí vstřelili všechny branky v přesilových hrách.

Domácí v repríze semifinále play off minulé sezony nevyužili v úvodu přesilovou hru a následně sami v oslabení inkasovali. Faul Aberga potrestal po patnácti sekundách obránce Jakub Jeřábek, který prostřelil brankáře Novotného a připsal si první gól v třineckém dresu po návratu do extraligy.

O minutu později byl navíc vyloučen Kantner a i druhou přesilovku Oceláři rychle využili. Gól pro Růžičku připravil přesnou křížnou přihrávkou Nestrašil a Středočechům nepomohl ani obětavý skok Novotného.

Trenéři Mladé Boleslavi zareagovali na nevydařený úvod oddechovým časem. V 11. minutě přesto mohl po rychlém protiútoku a přečíslení snížit Kotala, gólman Kacetl byl ale pozorný. Stejný hráč se do slibné šance dostal i při Kurovského vyloučení v závěru první části.

Při Zahradníčkově trestu ve druhé třetině Kotala nejprve spálil další gólovou příležitost, ale ve 25. minutě se už první branky v sezoně. Kacetla překonal pohotovou dorážkou. Bruslaři následně opanovali led a vyrovnat mohli Fořt, Radek Jeřábek nebo ze samostatného nájezdu Šmerha. Kacetl ale Třinec držel.

Hosté ale doplatili na častá vyloučení. Při Čuksteho trestu Kacetl zlikvidoval šanci aktivního Kotaly, následně ale lapačkou ideálně nepokryl puk a pohotový Stránský vyrovnal.

V závěrečné dvacetiminutovce se ale hosté vrátili zpět do hry a práci měl i Novotný. Ve 42. minutě mohl vrátit Třinci vedení Daňo, neuspěl ale stejně jako pět minut později Čukste. Za domácí mohl odpovědět v 55. minutě Kotala, podruhé skórovat se mu ale nepodařilo.

Na přelomu základní hrací doby a prodloužení domácí nevyužili další přesilovou hru a poté v oslabení inkasovali rozhodující gól. Novotného prostřelil kapitán soupeře Růžička a Oceláři tak vyhráli čtvrté utkání za sebou.

Loučení s Polákem Vítkovice vyšperkovaly

Hokejisté Vítkovic porazili v duelu 13. kola extraligy Liberec 6:3. Hosté v Ostravě sice vstřelili vedoucí gól, ale domácí zápas během pěti minut na rozhraní první a druhé třetiny úplně obrátili čtyřmi góly. Dvakrát skóroval Robert Bukarts. Bílí Tygři v závěrečném utkání první čtvrtiny dlouhodobé části vůbec poprvé v sezoně nebodovali. Vítkovice je v řádném čase dokázaly zdolat po dvou letech.

Minimálně úvod takový průběh nesignalizoval. Z úvodního oťukávání vzešel vedoucí gól libereckého Balinskise, který pohotově vypálil po buly a Stezkovi proklouzl puk za záda. Lotyšský bek potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče Severočechů.

Pak vzbudila pozornost kolize rozhodčího Hradila s jedním z hráčů, po které sudí odstoupil se zraněním a ve druhém dějství ho musel nahradit Šudoma.

Mezitím však Vítkovice stihly obrátit skóre. Hned první přesilovku využily zásluhou Kalusovy teče a 22 sekund před koncem první dvacetiminutovky vystihl libereckou rozehrávku Bukarts a ze sóla pokořil Krále.

Start do druhé části byl ze strany Vítkovic zdrcující. Po Kalusově ráně puk propadl za brankáře Krále a Dej si snadnou dorážkou připsal ve svém 800. extraligovém startu i gól.

Už v další minutě zaúřadoval před brankou Bukarts a počtvrté doklepl puk do liberecké síťky. Když za 20 sekund po Muellerově příhře skóroval i Raskob, byli hosté na kolenou. Tři obdržené branky během 116 sekund jim vzaly naději na bodový zisk.

Další trefu mohl po dvou gólových asistencích přidat Mueller, orazítkoval však jen tyč.

Hosté dokázali vyhrát alespoň poslední část zápasu. Jelínek po chytré přihrávce Rychlovského zblízka snížil, domácí však kontrovali Kriegerovou tečí. Poslední slovo si vzal Ordoš a v přesilové hře upravil na konečných 3:6. Liberec tak až ve třináctém kole odešel z ledu bez bodového zisku.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Nezačali jsme nějak skvěle, prohrávali jsme. Ale mužstvo v sobě našlo sílu a otočilo to. Rozhodlo se ve druhé třetině, kdy nám tam rychle napadaly góly. Hráče jsme nabádali, abychom s pokorou odehráli třetí třetinu. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli.“

Patrik Augusta (Liberec): „Nezačali jsme utkání špatně, dali jsme šťastný gól po buly. Pak jsme dostali gól v oslabení a špatný gól před koncem třetiny. Vítkovice se nadechly. Nevím, zda to bylo to, co nás ovlivnilo, ale v začátku druhé třetiny jsme z toho nepochopitelně vystoupili na dvě minuty. Ve chvíli, kdy byl stav 5:1, bylo po utkání.“

Vary přetlačily Kladno, o výhru se bály

Hokejisté Karlových Varů porazili v 13. kole extraligy Kladno 4:3 a vyhráli pátý z posledních šesti zápasů. Gólem a asistencí k tomu přispěl Ondřej Beránek a dvěma přihrávkami Tomáš Rachůnek. Rytíři počtvrté za sebou venku nebodovali. Nepomohly jim ani dva body za branku a asistenci kapitána Tomáše Plekance.

Hosté měli lepší vstup do utkání a Habalovi pomohla po Indrákově střele tyč. V 9. minutě se dostal právě Indrák do přečíslení společně s Melkou, který trefil pravý roh branky a otevřel skóre. Energie zvýšila aktivitu, z čehož vyústila ve 13. minutě vyrovnávací branka Koblasy, který bekhendem vrátil za záda Bowa Bartejsovu střelu.

Domácí svou rychlostí začali hosty přehrávat v útočném pásmu a v 18. minutě otočil vývoj zápasu Pulpán, jehož střela zápěstím od modré čáry skončila za Bowem. Za 29 vteřin vedli Západočeši už o dvě branky. Po Rachůnkově ideální přihrávce se dostal do úniku Kružík a i jeho střela propadla za kladenského gólmana. Kružík se v devátém extraligovém utkání v kariéře radoval z premiérové branky.

Na začátku druhého dějství Rytíři opět na několik minut přišpendlili Energii v obranném pásmu, ale až na nebezpečnou střelu Plekance si větší příležitost nevytvořili. Nepodařilo se jim to ani při Havlínově vyloučení.

Poté si opět vzali slovo Západočeši a podnikali jeden výpad za druhým na druhou stranu kluziště. Z poloviny zápasu uplynuly necelé dvě minuty, když hned po konci přesilovky se z první po nahrávce Grígera trefil počtvrté Beránek. Jenom díky Bowovi se v této části hry opět neměnilo skóre po tutovkách Vondráčka, Černocha a samostatném úniku Redlicha.

V závěrečné třetině hráči Kladna zabojovali a ještě z dobře rozehraného zápasu pro Energii udělali drama. Nejdříve ve 44. minutě přesilovou hru čtyř proti třem využil přesnou střelou Plekanec. O tři minuty později nabruslil Zikmund před Habala a jeho střelu dorazil Bláha. Hosté však už vyrovnat nestihli i přes 98 vteřin trvající power play. V závěru předvedl gesto fair play kladenský Beran, který odvolal faul.

První východočeské derby sezony pro Dynamo

Hokejisté Pardubic porazili ve 13. kole extraligy Hradec Králové 5:2 a po prvním východočeském derby této sezony uhájili první místo v tabulce. Díky třetí výhře za sebou vedou stále o bod před Vítkovicemi. Dva góly Dynama vstřelil útočník Robert Kousal, který přidal i jednu asistenci.

Úvodní gól utkání přitom ve vyprodané pardubické aréně vstřelili hosté, kteří využili po půl minutě první početní výhodu, když před brankářem Willem usměrnil puk Smoleňák. V 8. minutě mohl přidat další gól Lalancette, ale Will betonem kotouč vyrazil.

Vzápětí při signalizovaném vyloučení hostů Pardubičtí vyrovnali, když střelu Košťálka tečoval před brankou Kousal. A během 72 vteřin domácí hráči stav otočili zásluhou Čerešňáka, kterého našel Říčka. Dynamo pak pokračovalo v aktivitě a na dlouho dobu se usadilo v útočném pásmu. Oba týmy hrály přesilovku, ale stav 2:1 se v první třetině už nezměnil.

Ve druhém dějství nejprve domácí Koffer trefil tyčku, následně hokejisté Pardubic už zvýšili svůj náskok. Ve 25. minutě našel Kousal od mantinelu Košťálka, který si najel před branku a zakončil pod horní tyčku. Zanedlouho najel do útočného pásma Radil, vyměnil si puk se Zohornou a zakončil do odkryté branky. Domácí ještě nevyužili krátkou přesilovku pět na tři.

Hokejisté Mountfieldu mohli zápas ve třetí třetině ještě zdramatizovat, ale Pardubičtí se ve dvou oslabeních v řadě ubránili. A šanci, v níž se objevil Smoleňák, zlikvidoval Will. Když hráli hosté pět minut před koncem další přesilovku, odvolali brankáře a dvojnásobnou výhodu využili. Zblízka dorážel Lalancette a snížil na 4:2. Pardubice uklidnil Kousal, který skóroval v přesilovce.

Olomouc - Litvínov

Sparta - Kometa Brno

