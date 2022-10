Růžičkovo impérium padlo. Změnil se, ale dostane ještě šanci v extralize?

Podmínky měl ideální. Nebyl to Chomutov, který na sklonku jeho angažmá škrtily dluhy a vybrakovaná pokladna. Nebyl to ani hradecký Mountfield, kde se musel potýkat s nedůvěrou některých lidí a interními spory. V Litvínově dostal Vladimír Růžička všechno potřebné k tomu, aby doručil úspěch.

Královský rozpočet, maximální důvěra vedení. Do týmu nepřišel jediný hráč, kterého by si sám Růžička nevybral nebo s jeho podpisem vysloveně nesouhlasil. Dostal taky spoustu času, aby svůj kumšt ukázal. Generální ředitel Pavel Hynek, který Růžičku přivedl, byl extrémně trpělivý. Odvolat ho nechtěl. Věděl, že by se tím sám střelil do nohy. Jenže zasáhl nejvyšší management, představenstvo kouče jednomyslně zbavilo velení.

Jaký zanechal při jedenáct měsíců trvajícím angažmá Růžička dojem?

Byl hodně jiný než dříve. Mnohem mírnější. Hlasivkám už nedával tolik zabrat. Kdysi dokázal hráče zhulákat tak, že měl okamžitě chuť s hokejem seknout. Teď? Zklidnil se, nebouchal v kuse jako papiňák. Pořád ale zakřičet dovedl. V posledních týdnech už na něm bylo znát, jak moc ho současná situace štve, deptá a ničí. Vyzkoušel všechno, ale nezafungovalo nic.

Tým nebyl pod herní dekou, nedostával jednu rychtu za druhou. Ale nedokázal vítězit, urvat výhru silou. Když už se Litvínov zvládl konečně v utkání sebrat a třeba i sahal po bodech, dostal pak gól od stánku s klobásami.

Ani hráči z Růžičky podle zpráv Sportu a webu iSport.cz neměli pocit, že by byl rezignovaný,