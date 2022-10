Buček má bod. Koreis komentoval jen na dálku a chce hrát proti Třinci

Po příchodu slovenského útočníka Samuela Bučka do mistrovského Třince z ruské KHL se bývalý útočník a televizní expert Jakub Koreis otevřeně a nejhlasitěji postavil proti tomuto angažmá. Trvá na tom, že příchod hráče, který po ruském útoku na Ukrajinu odešel do KHL, je vysoce nemorální. Špičkovou bitvu Ocelářů s Pardubicemi (2:3) přenášela televizní stanice O2 TV SPORT, pro kterou Koreis pracuje. V Třinci ale nebyl.

„Třinec dělá primárně Miloš (Gureň),“ vysvětlil Jakub Koreis pro deník Sport a web iSport.cz. „Nějaká stížnost z Třince na mě byla, ale nemám detailní info, jestli mám ban.“ Zápas, ve kterém se Samuel Buček poprvé v extralize bodově prosadil (0+1) komentoval alespoň na dálku. Na Twitteru.

„Nechce mě někdo podepsat na jeden zápas?“ naťukal Koreis v průběhu duelu. „A ten zápas by byl čistě náhodou proti Ocelářům.“ V komentářích na to mimo jiné zareagovali správci oficiálního účtu Karlových Varů, kde hrají Slezané v neděli. „Že by?“ naznačovali dvěma zamyšlenými smajlíky. „Mám to blízko,“ odpověděl Koreis.

U mikrofonu O2 TV SPORT byl coby hokejový expert bývalý obránce Miloslav Gureň, který v Třinci dvě sezony odehrál (2001/02 a 2008/09). Šest sezon byl i v KHL (2002-08). Na Bučkův příchod nemá zdaleka tak radikální názor.

„Nic špatného neudělal, politiku nechme stranou,“ říkal Gureň v rozhovoru pro idnes.cz. „Nelíbí se mi, jak byl spojovaný s Ruskem. Hodně se toho napsalo hlavně kvůli politické otázce a já bych to k sobě nestavěl. Myslím, že je to věc hráče a klubu. Snad se vše uklidní a každý na tyto okolnosti, které se šířily hlavně po sociálních sítích, zapomene.“

Buček se proti Pardubicím dostal přes deset minut čistého času na ledě. Poprvé. Odehrál přesně 11:56 minut, na 44 vteřin se dostal i na přesilovku. Byl znát, připravil vedoucí branku Třince. Vypracoval ji pro Vladimíra Draveckého. Celkem měl čtyři střely na bránu, jeden hit.

Když třinečtí trenéři v poslední třetině stáhli Marka Daňa, který byl ve druhé části dvakrát potrestaný osobním dvouminutovým trestem za řeči, dostal se Buček i do formace k Andreji Nestrašilovi a Liboru Hudáčkovi. Měli tlak i šance, ale skóre už vyrovnat nebo otočit nedokázali.

„Na konci jsme měli šance, tlačili jsme, bušili, ale vynikajícně naše šance blokovali, asi si zasloužili vzít tři body,“ připustil Hudáček. „První a třetí třetina byla dobrá, ale druhá z naší strany katastrofální. Nevím proč. Proti takovému týmu nemůžeme hrát jen čtyřicet minut. Ukázalo se, že to nestačí, máme poučení do budoucna. Jdeme dál, musíme dát hore hlavy a vyhrát ve Varech.“

Buček se na rozhovor po zápase necítil. Omluvil se. Pomůže mu první bod? I přes konečnou prohru? „Musí se ukázat, když tady dostal další šanci. Svým přístupem v tréninku i v zápase,“ komentoval Gureň během přenosu O2 TV SPORT. „První bod mu pomůže a bude to jen na něm, jak bude pracovat. Všechno ostatní bylo řečeno.“

