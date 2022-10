Babiččiny modlitby vyslyšeny! Cienciala „svému“ Třinci dal dva góly

Dvanáct? Všichni v pardubickém dresu? Nebo měli ještě i třinecké?

„V pardubickém asi čtyři. (usmívá se) Je tady celá rodina, zítra mám volno, zůstanu v Třinci, navštívím babičky a aspoň to obejdu. Nebyl jsem tady dlouho a moc jsem se těšil. Vždy je pro mě speciální hrát v Třinci, zvládli jsme to perfektně. Třetí třetina sice nebyla tak pěkná, ale bojovali jsme, blokovali střely a moc si ceníme tří bodů.“

Z dvanácti předešlých zápasů, co jste hrál, jste měl bilanci 1+4. V pardubickém dresu se proti Třinci trefíte vždycky, ze čtyř zápasů máte 7 bodů (5+2). Je to pro vás bodová jistota?

„Je to takový paradox. Už když jsem se chodil dívat v Třinci na hokej a přijel tady třeba Rosťa Martynek s Litvajzem, tak se mu vždycky povedlo dát góla. Nevím, čím to je. Je to i štěstí. Jsem rád, že se to povedlo.“

Poskočil jste do první lajny k Radilovi a Kousalovi, jak se vám v ní hraje?

„Parádně, ti kluci jsou hrozně dobří hokejisti a mně ten styl i vyhovuje. Já si taky chci s někým nahrát, hrát technický hokej. A oni jsou oba fantastičtí, radost hrát.“

Třinec – Pardubice: Hosté využili přesilovku, skóre na 1:2 otočil skvělou trefou Cienciala Video se připravuje ...

První gól jste trefil v přesilovce do víka. Nestěžoval si pak brankář Kacetl, že jste mu pukem rozbil láhev?

„Ne. Já ani nevěděl, že to letělo do víka, myslel jsem, že jde těsně nad ledem. Až na kostce jsem viděl, že to bylo víko. Ne, neříkal nic, my se s Ondrou ani moc neznáme.“

Při vaší druhé trefě na 1:3 naopak Kacetl u rozhodčích avizoval faul. Měl puk přikrytý lapačkou?

„Ne, bylo to tři na dva, šli jsme do přečíslení. Šlapal jsem do brány, Ráďa (Radil) mi to pěkně hodil. Káca (Kacetl) puk příložníkem odrazil, stáhl jsem si ho a dorážel. Po zápase se mě ptal, jestli to nebyl faul, ale neměl na puku lapačku, takže regulérní gól.“

Oceláři měli jedinou přesilovku v závěru, jak vám při ní bylo?

„Třinec nás tam dvě minuty do konce drtil. To byl ohromný tlak, tam jsme střely dobře povyklekávali a ubojovali. Tak se vyhrávají velké zápasy. Dík všem klukům, že jsme to tak odbojovali.“

Kromě vaší rodiny byl v odhozech i reprezentační trenér Kari Jalonen. Věděl jste o tom? Je to pro vás o to větší motivace?

„To je určitě motivace, ale že tady byl, to jsem nevěděl. To se dozvídám až teď.“

SESTŘIH: Třinec – Pardubice 2:3. Vítězná série Dynama pokračuje, rozhodly dvě trefy Ciencialy Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:01. Dravecký, 44:25. J. Jeřábek Hosté: 21:50. Říčka, 30:02. Cienciala, 32:41. Cienciala Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský, Ročák – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Hrehorčák, Hrňa – Buček, Dravecký (A), Kurovský. Hosté: Frodl (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Chabada – Cienciala, R. Kousal (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), Koffer – Říčka, A. Musil, Matýs – Rouha, Rákos, Urban. Rozhodčí Šír, Pražák – Rampír, Axman. Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3909 diváků

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE