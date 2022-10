Radil zase rozjel svá kouzla. Parťák pak trefně hlásil: To máte jak s Pastou

Znovu jste si mohli užít show Lukáše Radila. Uf, co tenhle chlap dovede? Víte, že změní směr, chystáte se, on stejně uspěje. „Máte to jak s Pastou, nebo s Ovečkinem. Najedou si do levého kruhu, víte to a stejně dají gól,“ vytáhl velký i trefný příměr spoluhráč David Cienciala. Pardubice rozdrtily Plzeň 7:2, drží první místo. Radil si připsal tři body (1+2) a vede extraligovou produktivitu.

Kupte si lístek a užijte si zábavu. Kdy? Kdykoliv, když se někde zjeví Pardubice a na led jde Lukáš Radil. Tenhle borec se na sezonu nachystal výjimečně dobře. Čekaly se od něj velké věci. Zvládá je tahat prakticky každou třetinu.

Místo zraněného Tomáše Zohorny s ním teď hraje v první formaci David Cienciala. Když před ním nadhodíte, jestli Radil patří mezi nejlepší hráče extraligy, neváhá ani sekundu: „Určitě. Když se díváte na hokej, tak musíte vidět, že tenhle kluk je neskutečný. Fakt je radost vedle něho hrát a dívat se, co dovede s pukem.“

Proti Plzni řádil znovu. Dal jeden gól, připsal si dvě asistence. Byly to libové kousky, nejdřív vymyslel trefu pro Ciencialu, když rychle změnil směr u mantinelu, Zámorský ho nechytil a Radil přesně našel parťáka. Před čtvrtou trefou vozil bránící sestavu na zádech. Pardubice zválcovaly Plzeň 7:2, celý tým šlapal. Ale první formace znovu plnila přesně svoji roli. Udávala zápasu tempo.

Radil má vyloženě schopnost hráče kolem sebe posouvat na vyšší úroveň. „Ne, to si nemyslím,“ vytáhne nejdřív svůj obvyklý úsměv. „Dnešní hokej je hodně o spoluhráčích. Vím, že je to takové klišé, ale je vážně strašně důležitý, když se daří týmu. Pak cítíte úplně jinou pohodu, než když třeba máte body, ale hrajete spodek tabulky,“ spustil pak.

„Nechvalte ho tolik, ať nezpychne,“ brouknul směrem k němu kapitán Patrik Poulíček. Byl to jen fór. Tady Radil nikdy neměl problém. V extralize dominuje, jak ještě v žádné soutěži předtím.

Když vidíte jeho protisměrné kličky? Obránce vykoupe, i když dobře víte, co se chystá. „Tohle bránit nejde,“ usmál se jen Cienciala. „Máte to jak s Pastou, nebo s Ovečkinem. Oni si najedou do levého kruhu, víte to. Ale stejně dají jen z tohohle místa 25 gólů za sezonu. Takoví hráči si pozici dovedou vždycky najít. Neskutečné,“ smeknul před Radilem, nejproduktivnějším hráčem extraligy.

Vedle něj se při absenci Tomáše Hyky skvěle rozjel Robert Kousal a Cienciala rozepisuje stejný příběh. Jako kdyby to v úvodu nebyl moc on. „Jo, klukům se dařilo a já se s nimi trochu svezl. Zase to začínám být zpátky já, mám klid na holi,“ přiznal.

Po zranění potřeboval hlavně věřit zpátky své pravé noze, že trable jsou pryč. V první formaci ožil. „S kolenem se mi stalo už něco několikrát. Měl jsem to v hlavě, když jsem jel do souboje, puky jsem ztrácel v rozích. Byl jsem na sebe dost naštvaný, protože v soubojích jsem si vždycky věřil. Ale vrací se to. Měl jsem blok a zmizel,“ přiznal.

Mark Messier jednou vtipkoval, že o Stanley Cupu rozhoduje halloweenský večírek. Kdo je na něm nejupřímnější, vyřeší problémy. Všechno se dá dohromady, nastartuje se. Dynamo potvrzuje i s marodkou roli favorita, je první. A to ještě večírek ani nebyl. „Teprve nás čeká. Samozřejmě všechno proběhne v co největším klidu. Teda doufáme,“ rozesmál se Radil.

Tolik bodů (7 gólů + 13 asistencí) posbíral od začátku sezony v 16 zápasech Lukáš Radil a vede tabulku produktivity.

