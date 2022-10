Svoboda po debaklu: Hrůza. Samo to nepůjde, tohle musíme vyřešit

Když brankáři schytají ranec gólů, většinou mají hlavu nastavenou tak, že ze sebe nevypraví ani hlásku. Miroslav Svoboda přesto na rozhovor dorazil, i když jeho Plzeň padla v Pardubicích 2:7. Cítili jste z něj, že ve 27 letech se chce jako jeden z nejstarších v týmu k výsledku postavit. „Jsem dost starý a zkušený na to, abych sedm gólů nedostal. Tolik branek je moc,“ kroutil hlavou. Přitom mohl napálit sestavu před sebou, jak si počínala extrémně nedůrazně. Tady byl hlavní malér. Neudělal to.

Můj dojem byl, že Plzeň vypadala dobře při přesilovkách. Jiný klad by se hledal hodně dlouho. Jak vypadá váš pohled?

„Máme mladý tým a někteří kluci tohle zažívají poprvé. Přesilovky hrají ti zkušenější, trénujeme je často, tak fungují. Ale celkově jinak dnes hrůza.“

Až překvapivě jste byli dost nedůrazní kolem vašeho brankoviště. Čím to?

„Přitom jde o věc, na které pracujeme, zaměřujeme se na ni. Pár zápasů, možná pět, to bylo dobré. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Samo to nejde ale nikdy a potrestalo nás to. Musíme se z toho vyhrabat, sedm gólů je moc. Tohle je pro nás kruté.“

Nepřipadal jste si na všechno občas sám?

„Ale to ne. Kluci chtějí, všichni chceme. A já jsem dost starý a zkušený na to, abych sedm gólů nedostal. Tolik branek je moc, i kdyby tam nebyli žádní obránci a útočníci. Hned po zápase se příčiny téhle vysoké porážky hledají těžko. Ale musíme hned od pondělí začít pracovat, ať to změníme.“

Ještě k tomu nedůrazu kolem brankoviště. Máte hráče jako Houdka, Baránka, Vitaloše, vepředu Bittena nebo Hrabíka. Dovedu si říct, že proti Plzni mě zápas bude hodně bolet. Proč nebolel?

„Máme silné kluky, ale současně máme i hodně mladých hráčů. My starší jim fakt musíme pomoci, třeba v přístupu. V něčem ten problém byl. Musíme najít řešení co nejrychleji.“

Po pátém gólu jste se rozsypali úplně. Že byste si mávnul o střídání, jste nepřemýšlel?

„Zbývalo do konce nějakých osm minut, to ani přeci nejde. Byly doby, kdy bych to asi udělal, ale to jsem byl mladší. Už taky trochu vím, co čekat dál. V Pardubicích nám to prostě nesedlo, je to těžká rána pro celý tým.“

Od začátku sezony se pohybujete u dna tabulky. Abyste se odlepili, je potřeba bodovat naplno třeba třikrát v řadě. Je právě tohle nejtěžší, nahodit šňůru?

„Tím spíš letos, extraliga je tak kvalitní a vyrovnaná, je hodně těžké chytit nějakou vítěznou vlnu. Musíme se o to ale snažit, jiná cesta není. Nesmí to dopadnout tak, že převedeme to, co v Pardubicích. Ony jsou tedy zkušený a silný tým. Spíš mě mrzí, že za stavu 2:4 předvedeme, co jsme předvedli. Tohle si musíme probrat. Spolu se tady výsledku asi teď nedopracujeme.“ (hořce se pousměje)

Objektivně je třeba taky přiznat, že bránit první pardubickou formaci je dost těžká písemka?

„Jasně, ale přesně tohle jsme věděli. O to jednodušeji jsme měli hrát. Nachystaní jsme na zápas byli, ale dopadlo to takhle. Trenéři nás připravili, jenže bohužel.“

