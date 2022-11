Sestava Sparty z hráčů, kteří jsou pryč: mrzet musí Černoch i lídr Vrána

Kteří hráči prošli Spartou a dnes ji mohli táhnout? Podívejte se, jak mohla vypadat soupiska Pražanů • FOTO: Koláž iSport.cz Ústřední téma v hokejové Spartě zní: vyměnit trenéra hned, po reprezentační pauze, nebo vůbec? Tým je po čtyřech porážkách v krizi. Ale je na místě taky řešit, zda je opravdu dobře složený. Na titul se tady čeká od roku 2007 a každý rok se opakuje stejný scénář, dorazí posily, které k němu mají bohatý klub posunout. Pojďte si s námi zahrát malou hru, vybrali jsme tým z hokejistů, kteří v klubu z různých důvodů nejsou a za posledních sedm let si Spartou prošli. Schválně, jak by si vedl? Občas se Sparta krutě zmýlila, když v hráči neviděla potenciál.

Brankáři Petr Kváča (2017-2018) Filip Novotný (2007-2017) Co se týká brány, pořád není nikdo dost dobrý. Jedniček už klubem prošlo opravdu hodně, nikdo se extra výrazně nechytil, aby si vybudoval tak silnou pozici jako kdysi Petr Bříza. Když se ohlédnete zpátky, občas se klub ale do velmi slušných brankářů opravdu trefil. Kváču si vzal na krátkodobou výpomoc z 1. ligy, ale dvakrát nastoupil proti Vítkovicím, celkem dostal devět gólů a svazek se dál neprohluboval. Pro klub škoda, vyrostl z něj jeden z nejlepších brankářů soutěže. A Novotný? Omletá story, že vlastní hráč je méně než posila. Prošel si mládeží ve Spartě, ale nikdy neměl absolutní důvěru. Pak se z něj stala hvězda soutěže v Karlových Varech. Brankář Petr Kváča inkasuje branku ve svém premiérovém duelu v dresu Sparty • Foto Jaroslav Legner / Sport

1. pětka Tomáš Pavelka (2017-2022), Martin Gernát (2016-2017) Lukáš Rousek (2017-2021), Petr Vrána (2016-2018/2019), Filip Chlapík (2020/21-2022) Celkem síla, že? Obránce typu Pavelky, že všechno umí dobře a podává stabilní výkonnost, Spartě schází. Před sezonou odešel do Finska. Gernáta Sparta trefila, jen neměla trpělivost, aby zde dorostl do produktivní hvězdy (12 bodů ve 41 zápasech). Přes Slovensko to vzal do Třince, kde vybalil velkou sezonu 2020/2021 s 41 body (13+28). Jasně, Rouska s Chlapíkem udržet nešlo, první se pere o NHL na farmě Buffala, druhý po super sezoně chtěl udělat další krok ve Švýcarsku. Ale Vrána? Po odchodu ze Sparty vyhrál tři tituly s Třincem. Tady nemáte odpověď na otázku, jestli je lídrem. Ale zlato vám říká, jakým lídrem je. Sparťanský kapitán Petr Vrána se raduje z vítězného gólu na 3:2 v předehrávce 10. kola proti Karlovým Varům • Foto Michal Beránek (Sport)

2. pětka Jan Košťálek (2018-2021), Tomáš Dvořák (2017-2022) Robert Říčka (2017-2021), Jiří Černoch (do 2019/2020), Jiří Smejkal (2016/2017-2020) Kompletní defenzivní pár se nakonec přesunul do Pardubic. Sparta se oháněla tím, že nechtěla nikoho přeplácet a že má své principy. Na druhou stranu, když si spočítáte, kolik peněz vydala celkem za další hráče, trenéry, manažery... Stejně jich utratila víc, než kdyby si dlouhodobě pojistila dvojici Košťálek-Dvořák. Největší sparťanskou chybou posledních let je patrně Černoch, když jste ho viděli na posledním MS, kam přijel z Karlových Varů? Bojovník, prevít, hráč, kolem kterého v extralize v klidu stavíte mužstvo. Sparta se svým odchovancem ale takhle zkrátka pracovat neuměla. A Smejkal se po sezoně s 13 góly přesunul do Finska, po dvou letech se stěhoval teď do Švédska. Pro Spartu velká škoda, hodně se zlepšil, podobně jako Černoch je navíc hodně nepříjemným soupeřem. No a Říčka svůj střelecky nejlepší ročník zažil hned po odchodu ze Spartym v Pardubicích nastřílel 27 gólů, což bylo v podstatě stejně, jako za dva předchozí ročníky v rudém (28).

3. pětka Jéremie Blain (2018-2020), Petr Zámorský (2017-2018) Lukáš Cingel (2013-2017), Lukáš Pech (2013-2021), Kevin Klíma (2018/2019-2019/2020) Blain odehrál ve Spartě dvě povedené sezony, první byla určitě lepší než druhá. Ale co předvedl minulý ročník v Hradci? Klíčový muž defenzivy Mountfieldu, jeden z nejlepších beků soutěže, tak vysoko ve Spartě ani zdaleka nebyl. Zámorský se dá pro Spartu hodnotit jen jako omyl na 15 zápasů. Ovšem i on v Hradci pak rozkvetl, teď v Plzni vidíte, jaký vítr umí udělat při přesilovce. V Pecha už Sparta přestala věřit, ale v Budějovicích ukázal, že nahrávky i góly doručovat pořád umí. Nakonec zbrklé rozhodnutí. Klíma je hráč s rychlostí orkánu, ovšem potřebuje zkrotit trochu ruce. Sparta čekat nechtěla, škoda pro ni. Další typ borce, jehož energii by teď potřebovala. Cingel je poctivý defenzivní válečník, který se v klidu zapojí do kombinace.