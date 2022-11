Thorellové z pohledu analytiky? Fiasko. Ve Spartě patří k nejhorším

Dohromady 37 startů. Počet kanadských bodů v nich? Osm! Naprosto tristní je produktivita jediných dvou cizinců v útoku Sparty – bratrů Erika a Gustafa Thorellových. Jeden je použitelný jen při hře v útoku, defenzivní práce a hra bez puku mu nic neříkají. Druhý zase i přes důvěru trenérů nebyl schopen vstřelit byť jen jediný gól. Zde je pohled analytiky. Hokejisty hodnotí podrobněji, ne jen na základě produktivity. Ani z ní však Švédové nevychází dobře. Naopak, je to fiasko.

Erik Thorell

Třicetiletý útočník zažil velmi povedený uplynulý ročník, kdy získal 52 bodů ve 49 utkání. V aktuální sezoně se však extrémně trápí. Nejen, že není produktivní, ale v dosavadních 18 odehraných zápasech měl na své spoluhráče i negativní vliv při hře pět proti pěti. Jinými slovy: spoluhráči s ním hrají hůře. Bez Erika Thorella na ledě jim to jde naopak lépe. A na to pochopitelně doplácí celá Sparta.

V sezoně 2021/22 se přitom mohli spoluhráči na Thorella spolehnout, když měl na ně švédský útočník pozitivní vliv (+4 %). Zvyšoval číslo jejich očekávaných gólů, byli dominantnější.

Největší rozdíl lze spatřit ve výstupech z obranného pásma. Zatímco v předchozím ročníku odchovanec Färjestadu vyprodukoval takových výstupů hned 10,9 za šedesát minut hry (nejlepší hodnota mezi všemi útočníky Sparty), letos se zatím pohybuje pouze na hodnotě 8,6 (4.).

Pokud ohodnotíme Thorellovu ofenzivu komplexně, je zde pořád naděje, že s novým trenérem by mohl zavzpomínat na časy z poslední sezony. Co se týče střel na branku, tam se i v aktuálním ročníku pohybuje na podobných číslech. Zatímco nyní vyšle na soupeřovy gólmany 5,1 střel za hodinu hry, v předchozím ročníku to bylo 5,5 střel.

Když je Thorell na ledě při hře pět na pět, pouze se dvěma jinými útočníky (Horák, Tomášek) si Sparta vytvoří více šancí ke skórování než právě s třicetiletým útočníkem. A stejně tomu tak bylo i loni, kdy ho předčili pouze Sobotka a Řepík.

Mnohem horší je to už ale do defenzivy, která je jednoznačně největší slabinou švédského legionáře. Za přítomnosti žádného jiného forvarda si soupeři Sparty nevytvoří více šancí ke vstřelení gólu, než když hrají právě proti Thorellovi.

V našem analytickém modulu iSport Score, který vyhodnocuje nejužitečnější hráče pro svůj tým, mu patří 116. místo z celkového počtu 169. ligových útočníků, kteří nastoupili v aktuálním ročníku alespoň k devíti utkáním. Pokud pod novým trenérem výrazně nezvýší svoji produktivitu, nezlepší vliv na své spoluhráče, bylo by jistě na místě z pohledu vedení Sparty uvažovat i o jeho odchodu.

Gustaf Thorell

Pokud jste u Erika Thorella nabyli pocitu, že horší už to snad být ani nemůže, tak vězte, že může. Jeho starší bratr je na tom z pohledu čísel ještě mizerněji. Gustaf Thorell má na své spoluhráče ještě horší vliv než jeho mladší bratr, což se odráží i v poměru očekávaných gólů (48 %). V obou statistikách mu patří poslední místo mezi všemi desíti útočníky Sparty, kteří odehráli alespoň sto minut při hře pět na pět.

Doposud se dvaatřicetiletý útočník dostal k 0,5 očekávaným gólům za šedesát minut hry při hře na pět. Opět nejhorší výsledek mezi všemi útočníky Sparty. Data jasně potvrzují, že Thorell zatím Spartě nepřináší prospěch v útoku ani v obraně.

„Od obou Thorellů bych čekal daleko víc, ti jsou velkým zklamáním. Narovinu říkám, že já bych s nimi trpělivost neměl. Od cizinců přece chcete, ať jsou nejlepší. Ať jsou lepší než domácí hráči, to oni ale nejsou,“ řekl před nedávnem Sportu bývalý kouč Sparty Josef Jandač. A trefil se.

Zatímco u Erika je alespoň ještě naděje na zlepšení v ofenzivní produkci, Gustaf zatím v pražském celku neukazuje nic, co by nasvědčovalo obratu k lepšímu. Zarážející je, že pod trenéry Pavlem Paterou a Patrikem Martincem stejně dostával Thorell starší poměrně dost prostoru na přesilovce, kterého absolutně nedokázal využít, přetavit ho v body.

V iSport Score mu patří 144. příčka. To hovoří za vše. V celé extralize najdete podle naší metriky užitečnosti pro tým pouze 25 útočníků, kteří v aktuálním ročníku podávají horší výkony než Gustaf Thorell. Ze Sparty si hůře vede už jen trápící se Dominik Simon.

Musí se zlepšit. Hned!

Pokud chce Sparta pomýšlet na lepší výsledky a postavení v tabulce, než je aktuální 13. místo, musí se jednoznačně zlepšit i výkony bratrů Thorellových. Není totiž možné, aby forvardi, kteří odehrají v průměru na utkání více než čtrnáct minut, patřili i tak mezi nejhorší útočníky týmu ve všech ohledech.

Další možností je, že pod novým trenérem bude jejich čas na ledě výrazně snížen. Z prostého pohledu na výkonnost by to bylo zasloužené a logické. Za dosavadní představení si totiž ani jeden z Thorellů takovou minutáž rozhodně nezaslouží.

