Třinácté místo se Spartou nepamatuju. Spojení s Varaďou by bylo zajímavé

KOMENTÁŘ MICHALA BROŠE | Když mluvíme o Spartě, říkal jsem, že se dříve nebo později výsledky otočí. Faktem ale je, že obrat zatím nepřišel. Pamatuju tam taky ne úplně dobré časy, ale třinácté místo ne. Takže ano, je překvapení, kde se tým nachází. Zajímavé je, že touhle dobou před rokem jsem dával pro deník Sport rozhovor na téma, že Sparta spadla do krize a potíže jsou tady zase.

Ve chvíli, kdy se skupina dostane do problému, tak nic jiného než pomoc zvenčí většinou nefunguje. Když ale vidíte kádr, jaký má Sparta? Od prvního gólmana do posledního hráče cítíte kvalitu. Nepřestávám se zápas co zápas divit, že kormidlo na druhou stranu ještě neotočila.