Ton o hledání kouče Sparty: S Hořavou jsme seděli už den po konci Patery

Asistentem staronového kouče Hořavy by se měl stát Hans Wallson. Šestapadesátiletý Švéd, který dovedl Skellefteu ke dvěma mistrovským titulům, by se k Pražanům měl připojit v pondělí. „Jednání s Hansem je na dobré cestě. Mělo by být jasno velmi brzo. Pokud vše půjde, jak má, tak se k týmu přidá v pondělí,“ uvedl Ton na klubovém webu.

Hořava byl do funkce oficiálně jmenován v úterý a mužstvo poprvé povede na čtvrtečním tréninku. Bez hlavního kouče jsou přitom Pražané od soboty 5. listopadu, kdy byl odvolaný Pavel Patera. Ton nyní přiznal, že jednání trvala déle, než většina veřejnosti chtěla.

„Nevybírali jsme krátkodobé řešení, jde přeci o dlouhodobější rozhodnutí. Na druhou stranu, všechno mohlo být daleko rychlejší, jasno mohlo být už v pondělí minulý týden. S Hořákem jsme seděli hned druhý den po ukončení spolupráce s Pavlem Paterou. Vypadalo to, že bude vše hotové a podepsané hned v pondělí. Miloš je přeci naprosto přirozená volba - Spartu skvěle zná, je to vítězný typ a fantastický trenér. A má na co navazovat,“ uvedl Ton a poukázal na porážku ve finále play off minulé sezony.

A jednání s Varaďou? „S ním jsme se poprvé potkali teprve ve chvíli, kdy jsme se nemohli pohnout z místa. Nejintenzivnější jednání probíhala od pátku do pondělí,“ uvedl Ton. Ani s koučem, jenž dovedl Třinec ke třem extraligovým titulům v řadě, se ale Pražané nedohodli, on sám popsal své důvody v prohlášení pro iSport.cz - celé čtěte ZDE>>>. Poté se ve Spartě vrátili k jednáním s Hořavou.

„Václav Varaďa je stejně jako Miloš fantastický trenér. Má za sebou neoddiskutovatelné úspěchy s Třincem. Také on stojí za tím, že jsme v loňské sezoně neslavili titul. Jednali jsme opravdu intenzivně, nakonec jsme se ale nepotkali při vyjednávání o podmínkách. To se ve sportu děje dnes a denně,“ dodal Ton.