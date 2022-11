Varaďa prolomil ticho o jednání se Spartou: Nechci nikam přijít bojovat

Ze svého sídla v Kopřivnici vyrážel k debatám do Prahy za majitelem Sparty Karlem Pražákem. Václav Varaďa eminentnímu zájemci o jeho služby představoval svou vizi, plány a záměry. Úspěšný kouč vyzvonil pilíře svého know-how, leč k velkému překvapení všech zajímavý džob nezískal. Probíhající debaty 46letý kouč veřejně nekomentoval, a když, tak ve smyslu, že zbývá doladit formality. O to tvrdší náraz do zdi přišel.