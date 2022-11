Nedorost s Vrbatou o konci v Boleslavi, rozpočtu, platech i své náhradě

Změny k životu patří, i ty zásadní. Tuhle ovšem nečekal asi nikdo. Kdyby se vytvářel žebříček ohrožených sportovních ředitelů či manažerů v extralize, Radim Vrbata (41) s Václavem Nedorostem (40) by se umístili nejspíš na posledním místě. Rozhodně vzadu. Řeknete si: proč by je Boleslav pouštěla k vodě? Ale stalo se.

Reagovat nechtěli hned, požádali o pár dnů na vstřebání. Jakmile se oba potkali a poskytli rozhovor pro deník Sport a server iSport.cz, mluvili otevřeně a tak jak to cítí. „Myslím, že se nemáme za co stydět a nějaká práce za námi je,“ shodli se oba týden poté, co jim v Bruslařském klubu bylo oznámeno, že jejich agendu přebírá Martin Ševc, donedávna obránce, ještě na jaře kapitán BK.

Proč odcházíte?

Vrbata: „Je to jednoduché. Nedohodli jsme se na pokračování spolupráce od příští sezony.“

Nedorost: „Řešili jsme to s vedením poslední tři, čtyři týdny a předminulý pátek 4. listopadu jsme si definitivně ujasnili, že naše cesty se po sezoně rozejdou.“

V ten pátek jste se dohodli, že na jaře skončíte, ale to se během pár dnů změnilo na konec okamžitý. Co se stalo?

Vrbata: „To je pravda. Nejprve jsme se dohodli, že pro tuto sezonu se nic nemění, ale v úterý přišla od druhé strany změna plánu. Bylo nám řečeno, že přichází nový sportovní ředitel Martin Ševc. Což plně respektujeme.“

To věřím. Ale muselo vás to zarazit, ne?

Nedorost: „Jakmile jsem poprvé uviděl Švícka na zimáku, okamžitě mi došlo, že se dívám na člověka, který přijde místo nás.“ (usmívá se)

Vrbata: „Dopředu o tom s námi nikdo nemluvil