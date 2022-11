Oceláři porazili Spartu. Kde máte Varaďu, skandoval třinecký kotel

Jedním ze žhavých kandidátů byl totiž Václav Varaďa, který dovedl Třinec ke třem posledním titulům. „Kde máte Varaďu!?,“ skandoval kotel Ocelářů v narážce na volbu Miloslava Hořavy. K tomu roztáhli velký nápis: „Komedie roku. Sparta hledá trenéra. Zábavu #Nezastavíš.“ „Zaslechl jsem to,“ přitakal s úsměvem brankář Marek Mazanec. „Žijeme ve svobodné zemi, každý si může řvát, co chce.“

Vy jste během reprezentační pauzy sledovali, s jakým trenérem Sparta přijede?

„Tak sledovali, noviny ráno čteme, ale nijak extra jsme tomu důraz nepřikládali. Trenér stojí na střídačce, na ledě jsou hlavně hráči.“

V sezoně jste Spartu porazili podruhé, jaký to byl zápas?

„Ohromně těžký. Měli jsme horší vstup do utkání, kdy jsme Spartě dovolili nějaké šance. Zaplaťpánbůh jsme neinkasovali, mohli jsme na tom stavět. Pak jsme góly dali, super pro nás.“

Čím, to, že se Sparta dostávala v úvodu do šancí tak lehce?

„Těžko říct. Musím říct, že výborně začali. My ztráceli puky na modrých čárách, rychle to otáčeli, asi jsme nestíhali zpátky. Na to se musí podívat trenéři, pak si řekneme.“

Útočník Erik Thorell a obránce Adam Polášek měli sólový nájezd, Polášek k tomu přidal i tři ostré dorážky do betonu. Nemáte v něm díru, jak do něj bušil?

„Asi ne, když nedal gól (usměje se) Ani si nevzpomínám, vím, že byl nájezd a pak mi někdo mlátil hokejkou do betonu.“

Otočil první gól vývoj zápasu a dění na ledě?

„Určitě nám to pomohlo v hlavách, kluci si pak očividně víc věřili, bylo to na ledě vidět. Výborně zvládnuté utkání od nějaké desáté minuty.“

Na konci druhé třetiny jste dlouho vydýchával, byl jste dost zakyselený, Sparta vás točila v pásmu. Jak vám bylo?

„Tam mi bylo ouvej, to se přiznám. Trošku jsem šel do laktátu, ale kluci výborně blokovali střely, nakonec myslím Sparta vystřelila jen jednou. Zase to nebylo tak dramatické, motali to kolem a ke střele se moc nedostali. Klukům velký dík.“

Ve 35. minutě jste zpoza brány „namazal“ Formanovi, ale stačil jste se vrátit. Co se stalo?

„Dostal jsem se tam zbytečně pod tlak, dlouho jsem přemýšlel, co udělám. Chtěl jsem to dát bekovi, byl obsazený. Chtěl jsem dát útočníkovi, byl taky obsazený. Pak už jsem nevěděl, co s tím. Chtěl jsem to přehodit přes napadající hráče a sjelo mi to. No...a pak už to bylo v řiti. Pak už jsem to jen hasil.“ (usmívá se)

V tuto chvíli Forman neuspěl, v 54. minutě už ano, snižoval na 1:2. Viděl jste střelu?

„Viděl. To je střela, kterou bych chtěl chytat.“

Před reprezentační přestávkou jste končil nulou proti Kladnu (8:0), ale teď bylo víc práce, souhlasí?

„Bylo. Ale jak jsem řekl asi čtyřikrát, kluci mi ohromně pomohli, skvěle blokovali, byly tam nějaké tyčky a vyhráli jsme.“

Je znát, že se Třinec vrací na vítěznou vlnu?

„Nechci předbíhat, jdeme zápas od zápasu. Připravujeme se, bavíme se o systémech, o detailech. Momentálně nám to lepí, sbíráme body, to je podstatné.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:25. Buček, 17:04. M. Růžička Hosté: 53:23. Forman Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Mar. Adámek – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Mikliš, Němeček, Jandus, Krutil – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, D. Simon – Konečný, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Šír, Hejduk – Lhotský, Ondráček. Stadion WERK Aréna, Třinec Návštěva 4305 diváků

