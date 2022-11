Natěšený Forman: Varaďa je úspěšný trenér, ale z Hořavy jsme nadšení!

Prohra 1:2, hotovo, vyřešeno. Sparta zaknihovala šestou porážku v řadě, když na třineckém ledě v předehrávce 37. kola Tipsport extraligy marně doháněla nashromážděné manko z prvního dějství. Výkon poražených byl mnohem lepší než výsledek, ale povídejte to sparťanům v jejich situaci… „Nějaký ten bod jsme si zasloužili, ale soupeř potrestal větší množství našich chyb než my jejich,“ trefně popsal Miroslav Forman, jehož gól v 54. minutě spustil stíhací jízdu Pražanů za nastavením. Avšak marnou.

Snížil jste na 1:2, ale domácí náskok ubránili, přišel váš gól pozdě?

„Měli jsme ještě šest minut, ale Třinec má výborně organizované mužstvo, hlavně vzadu. Těžko se proti nim prosazujete. Čas jsme měli, šance nějaká byla, ale bohužel… Podle mě jsme do zápasu nastoupili dobře, pak se domácí zvedli, ale nemyslím si, že jsme byli horším týmem. Bojovali jsme, z naší strany tam bylo hodně dobrých věcí. Máme se do čeho odrazit.“

Působili jste dojmem, že jste na hokej nadržení, pomohla vám v tomto směru reprezentační přestávka?

„Nadržení na hokej jsme pořád, ale teď na nás bohužel padla deka, nebude lehké se zpod ní dostat. Všichni v kabině do jednoho jsme ovšem přesvědčení, že se z toho vyhrabeme.“

Jak jste vy hráči prožívali výběr nového kouče Sparty? Pozice hlavního kandidáta se postupně měnily.

„Věděli jsme, že nahoře nic neohlásili a my noviny tolik nečteme. Ukázalo se, že co v nich bylo, není vždycky pravda. Soustředili jsme se sami na sebe, chtěli jsme využít přestávku dobrým tréninkem. Tak, abychom se vrátili v lepší formě a zlomili to. Věřím, že jsme potrénovali dobře a že půjdeme nahoru.“

Co tedy říkáte na výběr Miloslava Hořavy?

„Pan Hořava je nejlepší trenér, co mě kdy vedl. Jsme nadšení. Samozřejmě, že Venca Varaďa je velice kvalitní trenér, byť ho blíž neznám, úspěchy má. Za pana Hořavu jsme rádi.“

Souhlasíte, že ze všeho nejvíc teď potřebujete vyhrát proto, aby se zvedly hlavy a myšlení hráčů?

„Je to tak. Věřím, že po výhře chytneme sérii a půjdeme hodně rychle nahoru. Tenhle tým má hodně velkou kvalitu, hodně z nás zažilo tuhle deku loni, vyhrabali jsme se z ní a vyhrabeme se z ní i letos.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:25. Buček, 17:04. M. Růžička Hosté: 53:23. Forman Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Mar. Adámek – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Mikliš, Němeček, Jandus, Krutil – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, D. Simon – Konečný, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Šír, Hejduk – Lhotský, Ondráček. Stadion WERK Aréna, Třinec Návštěva 4305 diváků

