ANALÝZA: Katastrofální start je pryč. Jeřábek je nyní mezi TOP beky ligy

V létě přišel do Třince jako největší posila, měl nahradit Tomáše Kundrátka a stát se u Ocelářů novým obráncem číslo jedna. Úvod ročníku Jakubu Jeřábkovi ale vůbec nevyšel. Trápil se, hrál pod své možnosti, spoluhráčům nedokázal pomáhat tak, jak by sám chtěl. Od října ale obrátil list a začal dominovat. Ze dvou mínusů je plus!

Dosavadní výkony Jakuba Jeřábka by se daly rozdělit na dvě části. Před 1. říjnem a po něm. V září český zadák zasáhl do všech šesti utkání Ocelářů a neklapalo to. Trenéři si toho byli taky dobře vědomi a zareagovali, k Jeřábkovi přiřadili do obranné dvojice nového parťáka. Vše začalo fungovat, jak si v klubu malovali v létě.

V září při hře pět proti pěti odehrál Jeřábek nejvíce minut s Janem Zahradníčkem (38:14), s nimiž na ledě býval Třinec pravidelně pod tlakem (poměr 41,3 % v očekávaných gólech – ukazuje procentuální šanci, že vstřelíte branku, zbytek znamená, že ji inkasujete, tedy 58,7 %). Více než patnáct minut vyzkoušeli trenéři zkušeného reprezentanta i vedle Milana Doudery či Jana Jaroměřského. Stále to nebylo ono.