Tvrďáci, pozor! Motor startuje Marcela: Vyhazovač, který byl i před soudem

Těsně před semifinále proti Spartě mu střela z tréninku zlomila čelist. Daniel Voženílek musel na operaci, další den šel hrát za České Budějovice play off. Nedoporučovali mu to lékaři, rodina do něj hučela, ať dá zpátečku. Stejně šel do akce. Teď dává svým hokejem energii Třinci, žádný útočník nenasbíral víc hitů než on. Není rváč. Ale tvrďák? Jistě, není o čem pochybovat.

Když se ho zeptáte, koho považuje za nejtvrdší hráče extraligy on, chvíli přemýšlí. „Zajímavá otázka. Útočník mě moc nenapadá, ale já bych volil Davida Musila a Richarda Nedomlela, v soubojích jsou to strašně těžcí soupeři,“ spustí. „A teď přišel do extraligy Patrik Marcel. On je hodně nepříjemný hráč, když se známe, o to je nepříjemnější,“ usměje se.

Marcel? Možná jste ho zatím ještě nezaregistrovali naplno. Uhranuly vás v neděli emoce Samuela Bittena, když si rozhodčími nenechal ukrást prohranou bitku, postavil se na nohy a vyřídil Kristapse Sotniekse? Jak si pak s rukama nad hlavou užíval výhru.

Marcel podobnou věc vytáhl před reprezentační pauzou v Olomouci. Jen gesty hecoval domácí fans, kteří na něj pořvávali. Dráždil je.