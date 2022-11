Řežba v Plzni. Bitten naložil Rytíři z Lotyšska. Pak „kaňák“ do prázdné

V prodloužení Plzeň odvolala brankáře a ve čtyřech se snažila rozhodnout. Odvážný tah zkusila potřetí v sezoně. Dvakrát to vyšlo, tentokrát už ne. Nepovedené rozehrávky Lukáše Kaňáka využil Jakub Klepiš a v 64.minutě poslal puk do opuštěné brány. Indiáni prohráli s Kladnem v nastaveném čase 1:2, byla to jejich třetí porážka v řadě. Vítězní Rytíři zůstali v tabulce poslední, ale bodově se dotáhli na České Budějovice.

Gólmani by zasloužili svatozář. Na obě brány prošlo dohromady 73 střel, padly jen tři góly. Navíc ten rozhodující ve chvíli, kdy mezi tyčemi nikdo nestál. Vítězná trefa do prázdné branky, to se vidí málo. „Namazal jsem, no. Dal jsem špatně nahrávku, moje chyba, moje blbost,“ kál se plzeňský bek Lukáš Kaňák, jehož pokus o pas z obranného pásma zachytil Jakub Klepiš a nezaváhal.

Tenhle zápas měl všechno. Žádná utrápená sonáta celků ze spodní části tabulky se nekonala. Rytíři otevřeli skóre už v 11 zápasech, jen čtyřikrát však utkání dovedli k výhře za tři body. Nepovedlo se jim to ani tentokrát, ale počtvrté za posledních pět zápasů bodovali. S Jaromírem Jágrem na střídačce bylo Kladno hodně dravé a rvavé. V úvodní části přestřílelo domácí 21:8, ve druhé to zase bylo 19:7 pro Plzeň.

„Pro mě je vždycky lepší mít v první třetině větší záhul, víc zásahů, abych se dostal do varu,“ přiznal hostující Adam Brízgala. „Kluci začali výborně, přehrávali jsme je, hodně toho taky zblokovali. Po přestávce na nás vlítli oni, ale s tím jsme počítali. Když se nedaří, něco si v kabině řeknou a naskočí jiný tým. Zvládli jsme to skvěle, doufám, že v tom budeme pokračovat,“ dodal.

Plzeň - Kladno: Risk domácím nevyšel! Hrubku Kaňáka ztrestal Klepiš, 1:2p Video se připravuje ...

„V první části jsme měli štěstí, že nás podržel gólman a nešli jsme do šatny za stavu 0:5. Nás brankáři celou sezonu drží, my z každého uděláme gólmana nároďáku. Ale měli jsme aspoň ty střely, musíme na to navázat a dávat víc gólů. Ovšem mělo to všechno. Oni bojují o body, my taky. Byl to takový play off zápas, bitky, emoce. Musel se líbit,“ navázal Kaňák.

Oba zásahy v základní hrací době byly výstavní. Adamu Kubíkovi to napřed při druhé přesilovce hostů dvakrát nevyšlo, než v pravou chvíli přesně našel Tomáš Plekanec a on ránou bez přípravy pálil do odkryté části plzeňské branky. Ve 27.minutě vyrovnával Petr Zámorský jedovkou z voleje od modré čáry.

Vzápětí následoval další z vrcholů večera. Ve 31. minutě rozhodčí signalizovali vyloučení po zákroku plzeňského Martina Langa, u střídačky domácích se strhla mela. Nakonec se našli Sam Bitten a Kristaps Sotnieks. Zprvu měl navrch kladenský bek z Lotyšska, domácí bíjec už byl téměř skolen. Čároví nechali oba v řeži pokračovat.

Kanaďan Bitten vstal a rivalovi naložil několika pravými háky. Nažhaveným tribunám záhy ukázal vítězoslavné gesto, jako by vstřelil rozhodující gól. „Většinu toho jsem neviděl, pošťuchovali jsme se u střídačky. Ale klobouk dolů. Sam byl na ledě, pak se nějak zvedl a nakonec mu dal,“ hodnotil Kaňák, jehož zaváhání nakonec tuhle palbu rozhodlo.

SESTŘIH: Plzeň - Kladno 1:2p. Třetí prohra Indiánů v řadě, rozhodující gól soupeři darovali Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:42. Zámorský Hosté: 17:27. Kubík, 63:54. Klepiš Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Kvasnička, Kremláček – Schleiss (C), Kodýtek (A), Holešinský – Sedlák, Mertl (A), Rekonen – Suchý, Malát, Hrabík – Lang, Bitten, Adamec – A. Dvořák. Hosté: Brízgala (Bow) – Kehar, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis – Kubík, Plekanec (C), M. Procházka – Filip, Klepiš, Brodecki – Pytlík, Zikmund (A), Melka – Michnáč, Indrák, Beran. Rozhodčí Kule, Sýkora – Brejcha, Svoboda Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4582 diváků

